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Aselsan'dan tarihi sipariş rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

ASELSAN'ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.

Aselsan'dan tarihi sipariş rekoru

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ASELSAN'ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.
Aselsan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2018 yılını 9,1 milyar dolar bakiye siparişle kapatan Aselsan, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında 841 milyon Euro tutarında Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon dolarlık Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon dolarlık Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıktı. 2019 yılının başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran Aselsan, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırdı. Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti. Aselsan'ın bakiye sipariş tutarı ise, 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.
TEMMUZ AYINDA YÜKSEK TAHSİLAT
Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya ulaştıran Aselsan'ın net kârındaki büyüme, aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti. Aselsan'ın finansal tablolarındaki olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon lirayı (122 milyon dolar) aştı. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan Aselsan, savunma alanındaki liderliğini güçlendirerek 2019 yılını TL bazında yüzde 40- yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

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Aselsan'dan tarihi sipariş rekoruAselsan'dan tarihi sipariş rekoru

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