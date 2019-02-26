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Aselsan'ın Konya'daki silah fabrikası için 1 milyon 870 bin metrekare arazi tahsis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aselsan'ın kentte kurmayı planladığı silah fabrikası için 1 milyon 870 bin metrekare alan tahsis ettiklerini söyledi.

Aselsan'ın Konya'daki silah fabrikası için 1 milyon 870 bin metrekare arazi tahsis edildi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aselsan'ın kentte kurmayı planladığı silah fabrikası için 1 milyon 870 bin metrekare alan tahsis ettiklerini söyledi. Altay, fabrikanın temelinin de mart ayı içinde atılmasının planlandığını belirtti.
Geçen yıl, Konyalı 24 sanayicinin ortaklığındaki şirketle, yüzde 51 hissesi Aselsan'a ait olmak üzere Aselsan Konya Silah Sistemleri firması kuruldu. Aselsan'ın şirket bünyesinde Konya'da kuracağı fabrikada 'SARP' (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi) adı verilen silahın üretilmesi planlanıyor.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den yeniden aday olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projelerini açıklarken, silah fabrikası projesine destekleri konusunda da bilgi verdi. 'Benim Şehrim' sloganıyla projelerini kamuoyuna açıklayan Altay, Aselsan'ın Konyalı sanayicilerle kuracağı fabrikaya yer tahsisinde bulunduklarını belirtti.
Fabrikanın temellerinin mart ayında atılmasının planladığını söyleyen Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:
''Aselsan ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında Konya'da silah sanayi kuruluyor. Hem şehrimiz hem ülkemiz için önemli olan bu tesise, Büyükşehir Belediyesi olarak yer tahsisi ve altyapı desteğinde bulunuyoruz. Bu yatırımla Türkiye'nin ihracatı olan savunma sistemleri Konya'da imal edilecek. Aselsan silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge ve inovasyonu merkezi oluşturulması kapsamında yapılacak tesis 35 bini kapalı, 140 bin metre kapalı alana sahip olacak. Bu tesis Konya'nın sanayisi ve istihdamına ciddi katkı sağlayacak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyon 870 bin metrekare alanı bu projenin hayata geçirilmesi için tahsis ettik. Aselsan ile Konya sanayimiz çağ atlayacak ve bu yatırım sanayimiz için lokomotif olacak. Bugün Aselsan Genel Müdürümüz Konya'daydı ve görüşme yaptık. İnşallah fabrikanın temel atma törenini mart ayında gerçekleştirmek için, onlar da biz de yoğun çaba sarf ediyoruz.''
ASELSAN SARP
Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmaktadır. Harekât ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar takılabilmektedir. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkânı sağlayan SARP, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır.

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Aselsan'ın Konya'daki silah fabrikası için 1 milyon 870 bin metrekare arazi tahsis edildiAselsan'ın Konya'daki silah fabrikası için 1 milyon 870 bin metrekare arazi tahsis edildi

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