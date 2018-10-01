HABER

ASELSAN'ın MAKS projesi 10 ilde devreye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

ASELSAN, Ekim ayında yayınladığı a bülten'in 4'üncü sayısında, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi'nde Karaman, Isparta, Burdur, Bilecik, Uşak, Kırklareli, Edirne, Karabük, Bartın ve Bayburt olmak üzere 10 ilin devreye alındığını duyurdu.

ASELSAN'ın MAKS projesi 10 ilde devreye alındı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) ASELSAN, Ekim ayında yayınladığı a bülten'in 4'üncü sayısında, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi'nde Karaman, Isparta, Burdur, Bilecik, Uşak, Kırklareli, Edirne, Karabük, Bartın ve Bayburt olmak üzere 10 ilin devreye alındığını duyurdu.

Tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması amaçlanan projede, devrede olan illerde, il verisinin halihazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis edilmesi sağlandı.

64 İLDE DAHA YAYGINLAŞTIRILACAK

Temin edilen veriler, MAKS veri modeline uygun hale getirilerek saha çalışması ile doğrulaması yapıldı. Sistemin 2020 yılı sonuna kadar 64 ilde daha yaygınlaştırılması gerçekleştirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı adres kayıt sistemine geçiş sağlanacak.

TOPLAM BEDELİ 372 MİLYON 881 BİN 356 LİRA

Öte yandan ASELSAN, 6 Ocak'ta internet sitesinden yapılan açıklamayla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 31 Aralık 2015'te, toplam bedeli 372 milyon 881 bin 356 lira tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

KAMU KURUMLARI İLE RESMİ BİLGİ NİTELİĞİNDE PAYLAŞILACAK

Açıklamaya göre; proje kapsamında ülke çapında adres verisi mekânsal konum bilgisi ile beraber toplanacak, raporlanacak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılacak. Projede konum bilgisi tabanlı yeni uygulamalar ve entegrasyonlar geliştirilecek, ayrıca ülke bütününde mekansal adres verisi toplama işi yürütülecek. Yazılım ve donanım bileşenleri içeren bir yaygınlaştırma sistemi kurulacak; veri toplama, düzenleme, kontrol, entegrasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek. Sistemdeki mevcut yazılım modülleri üzerinde de geliştirmeler ve güncellemeler yapılacak.

MİLLİ KRİPTO CİHAZLARI İLE KORUNMASI SAĞLANACAK

Proje kapsamında bir araya getirilecek verinin kritikliği, bu verinin donanımsal olarak korunması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaca yönelik Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Veri Merkezi ve İş Sürekliliği Merkezi arasında verinin dinlenmeye ve değiştirilmeye karşı milli kripto cihazları ile korunması sağlanacak.

AKS YERİNE MAKS ÜZERİNDEN SERVİS EDİLECEK

Ülke çapında veri toplama faaliyeti iller bazında yapılacak. Faaliyeti tamamlanan illere ait veriler anında MAKS sistemine aktarılacak, o ilin verisinin hali hazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis edilmesi sağlanacak.

ASELSAN'ın MAKS projesi 10 ilde devreye alındı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut olduÇektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oldu
Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.