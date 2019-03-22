ASELSAN'ın yeni yatırımının temeli atıldı

Konya'da, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimlerinin yapılacağı fabrikanın temeli atıldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'nde, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'nin 1. Etap Temel Atma Töreni'nde, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi sektöründe ciddi ihracat yaptığını söyledi.

Geçen yıl savunma sanayisinin iki milyar doları aşan ihracat yaptığını hatırlatan Şeker, ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Şeker, çok daha büyük hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Daha ileri gitmeyi istiyoruz. İhracatta 2 milyar doları 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bunun için daha fazla çalışmamız lazım. Savunma sanayimizdeki kabiliyet ve kapasiteyi artırmamız gerekiyor. Şu an için savunma sanayisinde çalışan sayısı 40 bin civarında. Eğer dünyadaki ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı arasına girmek istiyorsak bu rakamları artırmamız gerekiyor. Bunun yolu ise her bir köşesinde bulunan yetkinlikleri, insan kaynağını ve bütün sanayi alt yapısını kullanmamız gerekiyor. Temelini attığımız tesisimiz inşallah, küçük bir ASELSAN olacak. ASELSAN, Ankara'da kurulduğu yerde sanayisi, yan sanayisi ve üniversiteyle nasıl büyüdüyse buradaki tesisimizde Konya'mızda benzer rolü üstlenecek, büyüyecek."