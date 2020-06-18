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Asemptomatik vakaları tespit edebilen koronavirüs testi yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında hükümetler ve karar mercileri, koronavirüsün yayılımını durdurmak ve normalleşme adımlarını hızlandırmak için yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının sayısını tespit etmeye çalışıyor, ancak dünyanın dört bir yanında uygulanan antikor testlerinin sağlıklı sonuç vermediği pek çok kez kanıtlandı.

Asemptomatik vakaları tespit edebilen koronavirüs testi yapıldı

Öte yandan, İngiliz bilim insanları geliştirdikleri yeni kan testiyle bu durumun değişeceğini belirtti. Araştırmacılar testin yüzde 98 oranında doğru sonuç verdiğini ve asemptomatik (belirti göstermeyen) insanların da tespit edebildiğini söyledi.

Bilim insanları şu anda dünya genelinde uygulanan yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin yüzde 29 oranında yanlış negatif sonuç verdiğini keşfetti.

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, var olan testlerin yalnızca virüsle ilgili antikorların varlığını tespit edebildiğini ve ağır hastalarda doğru sonuç üretmeye yatkın olduğunu açıkladı. Ancak, bilim insanları geliştirdikleri yeni test ile Covid-19’un hücrelere tutunmasını sağlayan peplomerlerin arandığını bu sayede virüse karşı yetrince antikor üretmeyen insanların da tespit edilebilidiğini açıkladı.

"HER 10 COVİD-19 HASTASINDAN 8'İ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Araştırmacılar bu yöntemin asemptomatik (semptom görülmeyen) kişileri tespit etmek için daha etkili olduğunu söyledi. Uzmanlara göre corona virüsle enfekte olan her 10 kişiden 8’i belirti göstermiyor.

Birmingham İmmünüloji Enstitüsü’nden Alex Ritcher umut verici sonuçların Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde çalışan bin kişi üzerinde yapılan bir çalışmadan kaynaklandığını söyledi.

YÜZDE 98 ORANINDA DOĞRU SONUÇ VERİYOR

“Var olan testlerin hastanlerde yatan çok ağır hastaların ürettiği antikorları tespit edebildiğini fark ettik. Ancak, asemptomatik ve hafif belirtiler gösteren insanlar taşıyıcı olmalarına rağmen yüksek bir bağışıklı tepkisi vermedikleri için testler tarafından anlaşılamıyor. Geliştirdiğimiz testte corona virüsün hücrelere tutunmak için kullandığı yapıyı arştırıyoruz. Bu şekilde yüzde 98 oranında doğru sonuç olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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