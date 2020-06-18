Asemptomatik vakaları tespit edebilen koronavirüs testi yapıldı

Öte yandan, İngiliz bilim insanları geliştirdikleri yeni kan testiyle bu durumun değişeceğini belirtti. Araştırmacılar testin yüzde 98 oranında doğru sonuç verdiğini ve asemptomatik (belirti göstermeyen) insanların da tespit edebildiğini söyledi.

Bilim insanları şu anda dünya genelinde uygulanan yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin yüzde 29 oranında yanlış negatif sonuç verdiğini keşfetti.

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, var olan testlerin yalnızca virüsle ilgili antikorların varlığını tespit edebildiğini ve ağır hastalarda doğru sonuç üretmeye yatkın olduğunu açıkladı. Ancak, bilim insanları geliştirdikleri yeni test ile Covid-19’un hücrelere tutunmasını sağlayan peplomerlerin arandığını bu sayede virüse karşı yetrince antikor üretmeyen insanların da tespit edilebilidiğini açıkladı.

"HER 10 COVİD-19 HASTASINDAN 8'İ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Araştırmacılar bu yöntemin asemptomatik (semptom görülmeyen) kişileri tespit etmek için daha etkili olduğunu söyledi. Uzmanlara göre corona virüsle enfekte olan her 10 kişiden 8’i belirti göstermiyor.