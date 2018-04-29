Asena Atalay, Caner Erkin'in peşine dedektif takmış!

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek dava açıp servetinin yarısını istemişti.

Posta'nın haberine göre; iki hafta öce görülen mal paylaşımı davasında istinaf mahkemesi Asena Atalay’ın isteğini kabul etmedi. Asena Atalay karar sonrası küplere binmiş.

İlk iş olarak da bir dedektif tutup eski eşinin her şeyini araştırıp onu takip etmesini istemiş. Asena Atalay dostlarına “Bu film henüz bitmedi daha yeni başlıyor” diyormuş.

