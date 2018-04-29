MAGAZİN

Asena Atalay, Caner Erkin'in peşine dedektif takmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay belli ki pes etmemiş! Asena Atalay, Caner Erkin'in peşini bırakmıyor

Asena Atalay, Caner Erkin'in peşine dedektif takmış!

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek dava açıp servetinin yarısını istemişti.

Posta'nın haberine göre; iki hafta öce görülen mal paylaşımı davasında istinaf mahkemesi Asena Atalay’ın isteğini kabul etmedi. Asena Atalay karar sonrası küplere binmiş.

İlk iş olarak da bir dedektif tutup eski eşinin her şeyini araştırıp onu takip etmesini istemiş. Asena Atalay dostlarına “Bu film henüz bitmedi daha yeni başlıyor” diyormuş.

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışmaCübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışma
Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asena Atalay caner erkin

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bella Thorne'dan cesur pozlar!

Bella Thorne'dan cesur pozlar!

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz ayrılık acısını Uzak Doğu'da unutacak

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz ayrılık acısını Uzak Doğu'da unutacak

Şeyma Subaşı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaşar İpek ve Seren Serengil nişanlanıyor! İşte Seren'in kıyafeti

Yaşar İpek ve Seren Serengil nişanlanıyor! İşte Seren'in kıyafeti

Hadise ev almamış ama...

Hadise ev almamış ama...

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.