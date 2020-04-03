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Asena Atalay sosyal medyaya küstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Futbolcu Caner Erkin'den boşandıktan sonra aşk hayatında aradığını bulamayan Asena Atalay uzun zamandır sessizdi. Atalay, sessizliğini ilk kez bozdu.

Asena Atalay sosyal medyaya küstü

Bir dönem futbolcu Caner Erkin’le yaptığı evlilikle adını duyuran ve daha sonrasında sunuculuğa soyunan Asena Atalay, Instagram hesabındaki bütün fotoğraflarını silerek takip ettikleri listesini de sıfırladı. Atalay, yaptığı bu hareketle ‘sosyal medyaya küstü’ olarak yorumlandı.

asenaatalay

BEN ARTIK ÜNLÜ DEĞİLİM

Atalay, uzun bir aradan sonra önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendisine sorular sorulmasını isteyen Atalay ‘Karantina günlerinde neler yaptığınızı merak ettim’ dedi. Atalay’a cevap veren bir takipçisi, “Sevdiğimiz ünlüler canlı yayın yapıyorlar, sen de düşünür müsün?” şeklinde bir soru yöneltti. Atalay gelen soruya “Ben artık ünlü değilim” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Asena Atalay, magazin,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadın hayatını resmen mahvetti ders niteliğinde gösterilmeli...para kazanan efendi uslu bir kocan bir de çocuğun varken bir elin yapda ötesi baldayken yani şu düştüğü duruma bakın yazık.....
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