Asena Atalay sosyal medyaya küstü

Bir dönem futbolcu Caner Erkin’le yaptığı evlilikle adını duyuran ve daha sonrasında sunuculuğa soyunan Asena Atalay, Instagram hesabındaki bütün fotoğraflarını silerek takip ettikleri listesini de sıfırladı. Atalay, yaptığı bu hareketle ‘sosyal medyaya küstü’ olarak yorumlandı.

BEN ARTIK ÜNLÜ DEĞİLİM

Atalay, uzun bir aradan sonra önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendisine sorular sorulmasını isteyen Atalay ‘Karantina günlerinde neler yaptığınızı merak ettim’ dedi. Atalay’a cevap veren bir takipçisi, “Sevdiğimiz ünlüler canlı yayın yapıyorlar, sen de düşünür müsün?” şeklinde bir soru yöneltti. Atalay gelen soruya “Ben artık ünlü değilim” cevabını verdi.

