Asena Atalay yeni sevgilisi Ahmet Talha Kaya ile yakalandı!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay, gönlünü iş dünyasından bir isme kaptırdı.

Atalay, bir saat firmasının yöneticilerinden Ahmet Talha Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Habertürk'ün haberine göre, kısa süre önce birlikte olmaya başlayan ikilinin, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve herhangi bir açıklama gelmemişti.

Özel hayatı ile çok çalkantılı dönemler yaşayan Asena Atalay, Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016 yılında olaylı şekilde sonlandırmıştı. Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl işadamı Alican Tatar ve popçu Tan Taşçı ile yakınlaşmıştı.

TEKNE KEYİFLİ BİR GÜN

Atalay, gönlünü bu kez genç iş adamı Ahmet Talha Kaya'ya kaptırdı. Aşkları kısa süre önce başlayan ikili, önceki gün Türkbükü'nde demirli lüks teknelerinde görüntülendi.

Aşklarını gizli tutan ve yakın çevrelerinden bile gizleyen ikili, Tavşan Adası'nda demirli olan teknelerinde yakalandı.



