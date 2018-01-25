Asena kamera şakası sandı, gerçek çıktı!

Asena, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yaptığı sürprizi, instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yıllar sonra kuzenine kavuşan Asena'nın açıklaması şöyle:

“Sayın Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman oyun öncesi bizi kabul etti. Başkanımız bana dönüp ‘Asena sana bir sürprizim var, hazır mısın?’ dedi. Ben de ‘Güzelse neden olmasın?’ dedim. Sonrasında haykırarak ve coşkuyla bizim kuzen olduğumuzu söyledi. Kamera şakası zannettiğim esnada bütün ailemizin isimlerini ve soyağacımızı çıkarıp bana verdi. Baktım ki tüm isimler doğru. Şu anda yıllar sonra kavuştuğum kuzenim Vefa Salman’ı ve diğer yeğenim Özlem Salman’ı sevgiyle kucaklıyor ve bir daha birbirimizden asla kopmamayı yürekten diliyorum. Hoş geldiniz hayatıma ve hoş geldim hayatınıza.”

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