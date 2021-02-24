Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Bir dönem adından sıklıkla söz ettiren ünlü oryantal Asena nikah masasına oturduktan sonra adeta inzivaya çekildi. 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katılan ve ününe ün katan Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti.

Şimdilerde sakin bir hayat süren ünlü 44 yaşındaki ünlü oryantal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavulan Asena'yı görenler tanımakta güçlük çekti.