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  4. Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

24.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Evlenip Almanya'ya yerleşen eski oryantal Asena, yeni görüntüsüyle bambaşka biri oldu.

Bir dönem adından sıklıkla söz ettiren ünlü oryantal Asena nikah masasına oturduktan sonra adeta inzivaya çekildi. 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katılan ve ününe ün katan Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti.

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Şimdilerde sakin bir hayat süren ünlü 44 yaşındaki ünlü oryantal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavulan Asena'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

Songül Karlı

Songül Karlı
Songül Karlı

Sima Şerafettinova

Sima Şerafettinova
Sima Şerafettinova

Yıldız Asyalı

Yıldız Asyalı
Yıldız Asyalı

Şarkıcı Zara

Şarkıcı Zara

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Hilal Altınbilek
Pınar Dilşeker

İrem Sak

İrem Sak
İrem Sak

Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Varlıer

Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Kubilay Aka
Lara
Nicky Minaj
Şükran Ovalı
Didem Soydan
Seda Güven
Bahar Candan
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
Danla Bilic
Kısmetse Olur- Cansel
Kim Kardashian
Kuşum Aydın
İrem Derici
Grup Hepsi - Cemre Kemer
Ebru Polat
Onur Büyüktopçu
Blake Lively
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
Petek Dinçöz
Hande Ataizi
Anahtar Kelimeler:
Instagram,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlara yapılan estetik bana yapılsa herhalde mars en yakışıklı erkek olurum

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