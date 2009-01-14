"Asena'yı kovmadık!"

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'in bir süredir hostesliğini yapan Asena'nın ekranlardan yokolması tartışmalara yol açmıştı. Konuya birinci ağızda açıklama geldi. Günaydın'dan Ayşe Özyılmazel, Medyapım'ın patronuna sordu ve cevabı köşesine taşıdı:

'Hadi bakalım, haftanın magazin sorularından biri de bu. Bir yıldır Mehmet Ali Erbil'in yanında Çarkıfelek programında hostesliğini yapan dansöz Asena yapımcı şirket Medyapım tarafından kovuldu mu, kovulmadı mı? Kovulduysa neden kovuldu? Yerine neden '50 Sarışın'dan sarı şekerler oturdu? Sorunun cevabını en iyi bilenden alalım dedim, Medyapım'ın patronu Fatih Aksoy'u aradım.

KOVULAN YOK!

"Fatih Bey, Asena Çarkıfelek'ten kovuldu mu?" "Hayır, Asena kovulmadı. Çarkıfelek'te bir yıldır Asena vardı ve biz de biraz değişiklik yapalım dedik, hepsi bu. Bu arada bir-iki ay Asena'nın yerine '50 Sarışın'la devam edeceğiz. Daha sonra başka biri hostesliğe gelecek." Peki Asena madem iyiydi, başarılıydı neden yerine '50 Sarışın' geliyor ki? İşte cevap: "Evet, Asena çok başarılıydı. Fakat Asena'nın kariyeri açısından bakınca 10 yıl boyunca Çarkıfelek'te hosteslik yapacak hali yok! Asena Çarkıfelek'le çok sevilen bir televizyon karakteri oldu ve bizim şu anda Asena'yla bir eğlence programı hazırlama planımız var." Yani flaş! flaş! kovulmalara, şok! şok! Başarısızlıklara bayılanlara duyurulur. Asena ve Medyapım beraberliği devam ediyor. Ne kovulan var, ne kovan. Üstüne üstlük yepyeni projeler Asena'yı bekliyor. Eh! Arada değişiklik, yenilik herkese lazım değil mi canım. Hadi Asena'ya hayırlı uğurlu olsun! '

