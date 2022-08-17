HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

17.08.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de hamile bir kadın aşerdiği için çok ünlü zincir bir fast food markasından sandviç siparişi verdi. 21 yaşındaki Nerice Moyse, sandviçin içine bakıp kontrol edene kadar her şey gayet yolunda görünüyordu. Talihsiz anne adayı sandviç boyunda tırtıklı bıçağı görünce ne yapacağını şaşırdı. Sandviçin içindeki bıçağın bir çocuk yerine kendisine denk geldiği için memnun olduğunu dile getirdi.

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

21 yaşındaki hamile bir kadın, çok ünlü bir zincir restorandan sipariş ettiği ton balıklı sandviçin içinden bıçak bulduğunu iddia ediyor. Nerice Moyse adlı kadın, uzun tırtıklı bıçağı sandiviçin içinde bırakan restorandan özür talep ediyor.

a

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Hamile olduğu için yediklerine dikkat ettiğini belirten kadın, aşerdiği için restorandan ton balıklı sandviç siparişi verdiğini belirtti. İçindekilere bakmak için sandviçi açtığında bıçağı fark ettiğini anlatan Nerice Moyse, yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

b

Bıçağın kendisine denk geldiği için memnun olduğunu söyleyen kadın, 'Küçük bir çocuk veya bir gencin onu bulduğunu hayal edin?' diye konuştu.

c

RESTORAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın açıklaması yayınlayan restoran, "Tüm konukların sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemlidir ve tüm Franchise Sahiplerinin yüksek gıda güvenliği standartlarını korumaları ve her zaman konukların memnuniyetine yönelik ürünler sunması beklenmektedir. Olay dikkatimize sunulduğundan beri, bunu iyice araştırdık ve ekip, bilgilendirildikten hemen sonra müşteriden özür diledi." dendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...
Ünlü oyuncunun kuzeniymiş! Gözyaşlarını tutamadı: Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandıÜnlü oyuncunun kuzeniymiş! Gözyaşlarını tutamadı: Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Bekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildiBekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildi
Anahtar Kelimeler:
ton balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti!

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Muhtarlığa sığınan karısını öldürdü! Peş peşe dehşet saçtı, sonra...

Muhtarlığa sığınan karısını öldürdü! Peş peşe dehşet saçtı, sonra...

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.