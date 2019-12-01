HABER

Aşeren eşleri için bu manava koşuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Basmane semtinde 7/24 hizmet veren ’Aşeren Manav’, tezgahtaki meyvelerle hamilelerin uğrak noktası oldu.

İzmir’in Basmane semtinde 7/24 hizmet veren ’Aşeren Manav’, tezgahtaki meyvelerle hamilelerin uğrak noktası oldu. Manavın işletmesini yapan Nizami Buran (45), yazlık ürünlerin kışın, kışlık ürünlerin yazın talep gördüğünü söyleyerek, günün her saatinde aşeren kadınlar için açık olduklarını belirtti.
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semti Anafartalar Caddesi üzerinde 7 gün 24 saat hizmet veren, her mevsimin meyvesinin bulunduğu manav, özellikle hamile ve hastaların uğrak noktası oldu. Her mevsimin meyvesinin bulunduğu, bunun yanı sıra ithal meyvelerin de yer aldığı manav, Mehmet Buran’a ait. Buran’ın oğlu Nizami Buran’ın işletmesinde olan manav 45 yıldır hizmet veriyor. Manav, aşeren kadınların ve onların isteklerini yerine getirmeye çalışan kocaların imdadına yetişiyor. Nizami Buran 1989 yılından beri Anafartalar üzerindeki sokakta hizmet verdiklerini söyleyerek, “Babamızla beraber, eniştemiz ve elemanlarımız bir şekilde götürmek için uğraşıyoruz. Üç nesildir bu sektördeyiz. Elimizden geldiği kadar işimizi severek yapıyoruz, o yüzden ayaktayız” dedi.

Kışın ortasında yeşil erik, yazın nar
Bütün mamulleri her yerde bulmanın kolay olduğunu belirten Nizami Buran, “Hamileler olsun, hastalar olsun veya bulunmayan ürünler olsun kolay kolay her yerde bütün mamulleri bulabiliyor ama biz daha çok mevsiminde bulunmayan ürünlere yöneliyoruz. Kışın; yeşil erik, kiraz, çağla, badem, yazın; ayva, nar” diye konuştu.

"Kışın ortasında incir istiyorlar, dört bir yandan geliyorlar"
Yazlık ürünleri kışın, kışlık ürünleri yazın satarak talep gördüklerini belirten Buran, “7/24 açığız. İnsanlar gecenin 12’sinde, 1’inde ya da sabaha karşı 5’te geliyor. Hanımefendi kışın ortasında incir istiyor. Geliyor, görüyor sevinerek gidiyor. Bir haftadır arıyormuş veya arkadaşları yönlendiriyor. İzmir’den dört bir yandan geliyorlar. Kışın ortasında yeşil erik çoğu yerde bulunmaz. Biz toptancı sıfatındayız. Piyasaya dağıtıyoruz. İstanbul bağlantımız ve yurt dışı bağlantımız var. Bir şekilde ürünleri buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamile manavı derseniz bizi gösterirler, hamileleri bekliyoruz"
Tunceli, Düzce, Bursa gibi illerden hamile kadınlar için sipariş veren eşlerin olduğunu kaydeden Buran, şöyle konuştu:
“Bizim sektördeki ismimiz ’hamile manavı’. Bazı kişiler de ’aşeren manav’ diyor. İzmir’de ’hamile manavı kim’ derseniz ’Nizami Manav’ derler. Pazar yerinde kim derseniz ’Nizami Manav’ derler. ’Hamile manavı’ şeklinde biz isim yaptık. İnsanları da tatmin ettik."

PARTNERBomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'Bomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'
Profesör leylek yuvalarını temizlediProfesör leylek yuvalarını temizledi
(Özel) İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada(Özel) İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okula giren hırsız, dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıktı

Okuldaki rezillik böyle görüntülendi

Canlı yem bulmakta zorlanıyordu! Şimdi tüm Türkiye'ye gönderiyor

Hedefimiz insanlara yedirmek

Adana'da kartpostallık manzara

Rüya gibi manzara!

TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

İstanbul'da makas terörü kamerada

BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara'da fırtına! Seferler iptal edildi

Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.