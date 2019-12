Aşeren eşleri için bu manava koşuyorlar

İzmir’in Basmane semtinde 7/24 hizmet veren ’Aşeren Manav’, tezgahtaki meyvelerle hamilelerin uğrak noktası oldu. Manavın işletmesini yapan Nizami Buran (45), yazlık ürünlerin kışın, kışlık ürünlerin yazın talep gördüğünü söyleyerek, günün her saatinde aşeren kadınlar için açık olduklarını belirtti.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semti Anafartalar Caddesi üzerinde 7 gün 24 saat hizmet veren, her mevsimin meyvesinin bulunduğu manav, özellikle hamile ve hastaların uğrak noktası oldu. Her mevsimin meyvesinin bulunduğu, bunun yanı sıra ithal meyvelerin de yer aldığı manav, Mehmet Buran’a ait. Buran’ın oğlu Nizami Buran’ın işletmesinde olan manav 45 yıldır hizmet veriyor. Manav, aşeren kadınların ve onların isteklerini yerine getirmeye çalışan kocaların imdadına yetişiyor. Nizami Buran 1989 yılından beri Anafartalar üzerindeki sokakta hizmet verdiklerini söyleyerek, “Babamızla beraber, eniştemiz ve elemanlarımız bir şekilde götürmek için uğraşıyoruz. Üç nesildir bu sektördeyiz. Elimizden geldiği kadar işimizi severek yapıyoruz, o yüzden ayaktayız” dedi.