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Aşevinde kazanlar, 26 yıldır yoksullar için kaynıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, 26 yıldır hayırseverin desteğiyle faaliyet gösteren Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'nde, ramazan ayı boyunca aralarında yetim, öksüz, dul, mahkum ve asker yakınlarının bulunduğu bin ihtiyaç sahibi aile için yemek pişiriliyor.

Aşevinde kazanlar, 26 yıldır yoksullar için kaynıyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 26 yıldır hayırseverin desteğiyle faaliyet gösteren Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'nde, ramazan ayı boyunca aralarında yetim, öksüz, dul, mahkum ve asker yakınlarının bulunduğu bin ihtiyaç sahibi aile için yemek pişiriliyor.
Haşimiye Mahallesi’nde, 1993 yılında gönüllü hayırseverler tarafından kurulan aşevinde, kazanlar yoksullar için kaynamaya başladı. 15 kazanda 3 çeşit yemek pişirilen aşevinde, iftar için yemek almaya gelen ve çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşan ihtiyaç sahipleri, uzun kuyruk oluşturdu. Gıda ve giysi yardımı yaptıkları yoksullara ramazan ayı boyunca iftar için yemek dağıtıldığını anlatan Gönüllü Kuruluşlar Aşevi sorumlusu Aziz Kutluay, "26 yıldır muhtaç vatandaşlarımızın 3 öğün yemeğini karşılamanın memnuiyetini yaşıyoruz. Ramazan boyunca da her gün bin aileye sıcak yemek dağıtacağız. Bize gelenler yetimi, öksüzü bulanan veya asker ve mahkum aileleri oluyor. Şu anda bin aileye her gün 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Yardım alan insan sayısı 10 binin üzerinde. Hayırseverlerin sadakaları, zekatları ve kurbanlarıyla buradaki kazanlar kaynayıp yemeğe dönüşüyor. Bunun yanında hayırseverler çeşitli kurbanlarını buraya getirir veya bize fiş karşılığı parasını teslim ederler. Biz de onlarını adına bu kurbanlarını kesip fakir ve fukaraya dağıtıyoruz. 26 yıldır bu kazanlar yoksul ve ihtiyaç sahipleri için kaynadığı gibi bu ramazanda da kaynamaya devam edecek" dedi.
Dağıtılan yemeklerden alan ihtiyaç sahipleri ise hayırseverlere teşekkür etti.

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Aşevinde kazanlar, 26 yıldır yoksullar için kaynıyorAşevinde kazanlar, 26 yıldır yoksullar için kaynıyorAşevinde kazanlar, 26 yıldır yoksullar için kaynıyorAşevinde kazanlar, 26 yıldır yoksullar için kaynıyor

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