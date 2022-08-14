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Asfalt bakım çalışması sona erdi! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı

14.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını, çalışmaların 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00’te başlayıp 14.08.2022 günü sabah saat 10:00’da tamamlanacağını ve bu süreçte Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini duyurmuştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.

Asfalt bakım çalışması sona erdi! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00’da asfalt bakım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

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FSM TRAFİĞE AÇILDI

Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.

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FSM'DEKİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

KGM İstanbul’da bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini duyurmuştu.

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KGM’den yapılan açıklamada çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

“Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacaktır.; Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00’te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10:00’da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm’lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00’te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00’da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır."

(DHA)

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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü karayolları genel müdürlüğü
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