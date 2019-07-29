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Asfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 07:43 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasının sona ermesi ile trafikte yoğunluk azaldı. FSM Köprüsü’nün asfalt yenileme çalışmasından sonraki ilk hali havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışması sona erdi. Köprü dün saat 18.00’den itibaren trafiğe açıldı. Asfalt yenileme çalışmalarından dolayı kapatılan şeritlerle köprü trafiği durma noktasına gelmişti. Dün çalışmalarını bittiği köprüde trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü. Köprünün son durumu ise havadan görüntülendi.

Köprüdeki trafiğin Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na, Avrupa Yakası’ndan da Anadolu Yakası’na akıcı olduğu görüldü.
Bundan sonra asfalt yenileme gerektiği zaman, sadece en üstteki 2,5 santimetrelik tabakanın yenilenmesi yeterli olacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Asfalt çalışması

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