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Asfalt ekipleri gece gündüz bayram mesaisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı daha huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri için Başkent’in birçok noktasında asfalt serimi, asfalt yama ve kaldırım çalışmalarına gece-gündüz aralıksız devam ediyor.2019 yılı planlaması kapsamında yapılacak öncelikli noktaları belirleyen büyükşehir belediye ekipleri, 60 ayrı noktada asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı daha huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri için Başkent’in birçok noktasında asfalt serimi, asfalt yama ve kaldırım çalışmalarına gece-gündüz aralıksız devam ediyor.
2019 yılı planlaması kapsamında yapılacak öncelikli noktaları belirleyen büyükşehir belediye ekipleri, 60 ayrı noktada asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Başta metropol ilçeler olmak üzere birçok noktada gece-gündüz çalışan ekipler, sinyalizasyon, ızgara kenarları ve ASKİ çalışmalarından kaynaklanan çukurlar, rögar kapaklarının yanlarında oluşan yükseltiler ile enerji firmalarının kazı çalışmalarından kaynaklı çukurların onarımı için de asfalt çalışmasında bulunuyor.

Mezarlık ve köy yollarına da bakım
Büyükşehir belediyesi ekipleri, bayram öncesinde dış ilçelerin ve köy yollarının da bakım çalışmalarını yürütüyor. Birçok noktada yol bakım, asfalt yama çalışması yapan ekipler bayramda kabir ziyareti yapacak olan Başkentliler için büyükşehire bağlı mezarlıklarla, köy mezarlıklarına giden yolların da bakımını gerçekleştiriyor.

Asfalt serimi ve kaldırım çalışmaları tam gaz
Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, gece gündüz sürdürdüğü çalışmalarına şehrin dört bir yanında devam ediyor. Başkent’in birçok noktasında asfalt serimi ve kaldırım çalışması da yapan ekipler, trafiğin aksamaması ve vatandaşın çalışmalar sırasında rahatsızlıklarını en az düzeye çekmek amacıyla daha çok gece mesai yapıyor. 7/24 çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir ekipleri Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

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