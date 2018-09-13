Asfalt işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

İZMİR (AA) - Ödemiş ilçesinde asfalt işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Kiraz ilçesi yakınlarında yaptıkları asfalt çalışmasını tamamlayan işçilerle Ödemiş'e hareket eden Cafer O. yönetimindeki 72 KC 062 plakalı minibüs yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile 6 işçi yaralandı.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

