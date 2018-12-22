HABER

Asfalt silindirinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:35 | Son Güncelleme

Asfalt silindirinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'ndeki bir kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Aktaş'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Aktaş'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ü.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Parasını ödedikleri ürünler için icra takibi başlatıldığı iddiasıyla eylem yaptılarParasını ödedikleri ürünler için icra takibi başlatıldığı iddiasıyla eylem yaptılar
Mumcular Barajı'nı besleyen derede kaçak su bendi bulunduMumcular Barajı'nı besleyen derede kaçak su bendi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asfalt çalışması Kaza silindir

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.