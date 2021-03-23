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  4. Asfalt söküldü, dere taştı, köprü su altında kaldı ama düğün fotoğrafına engel olamadı

Asfalt söküldü, dere taştı, köprü su altında kaldı ama düğün fotoğrafına engel olamadı

23.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın doğu kıyılarında son beş gün içinde hava koşulları oldukça kötü ancak bu durum evliliğe engel değil. En azından Kate Fotheringham ve Wayne Bell çifti için. Asfalt da sökülse, dere de taşsa çift ne evlilikten ne de düğün fotoğrafı çektirmekten vazgeçmedi. Öte yandan çift, derenin taşması nedeniyle helikopterle düğün alanına ulaştırıldı.

Asfalt söküldü, dere taştı, köprü su altında kaldı ama düğün fotoğrafına engel olamadı

Aşkın ateşi sel sularını bile yendi. Avustralyalı gelin ve damat büyük günlerinde kötü hava koşulları arasında ne evlenmekten ne de fotoğraf çektirmekten geri kalmadı.

TWITTER'DAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Avustralya Port Macquarie sahil kasabasında sel sularının ortasında fotoğraf çekimi yaparken köprünün sel suları altında kalması sonucu mahsur kalan çift Twitter'dan yardım çağrısında bulundu.

Kate, ''Bugün benim düğün günüm ve sular altında kaldık! Su basmış derenin üzerinden Wingham'a ulaşmak için yardıma ihtiyacımız var'' dedi.

Birkaç dakika içinde sel suları içinde kalan çiftin çağrısı neyse ki duyuldu ve bölgeye bir yardım helikopteri gönderildi.

Helikopterle düğünün yapılacağı alana inen çift, bu macerayı asla unutmayacağız derken gelin Kate şöyle konuştu: ''Kesinlikle çılgıncaydı ve olağanüstüydü. Helikopter ortaya çıktığında ağladık ve sonra yemek şirketi ve saç stilistim işlerini iptal ettiler ama yerine yenilerini bulmayı başardık. Sanki bir filmde gibiydik. Çok duygusaldı ve 180 misafirimizden sadece 80'i gelmeyi başarabildi ama yine de çok eğlendik ve bunu gerçekleştirmemize yardımcı olan herkese minnettarız."

Kate daha sonra iyi olduklarını içeren bir Tweet Attı.


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