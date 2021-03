Asfalt söküldü, dere taştı, köprü su altında kaldı ama düğün fotoğrafına engel olamadı

Aşkın ateşi sel sularını bile yendi. Avustralyalı gelin ve damat büyük günlerinde kötü hava koşulları arasında ne evlenmekten ne de fotoğraf çektirmekten geri kalmadı.

Avustralya Port Macquarie sahil kasabasında sel sularının ortasında fotoğraf çekimi yaparken köprünün sel suları altında kalması sonucu mahsur kalan çift Twitter'dan yardım çağrısında bulundu.

Kate, ''Bugün benim düğün günüm ve sular altında kaldık! Su basmış derenin üzerinden Wingham'a ulaşmak için yardıma ihtiyacımız var'' dedi.

Help me!!! It’s my wedding day and we’re flooded in! We need help to get to Wingham over the flooded creek. Anyone know someone willing to help? @sunriseon7 @TODAYshow @abcnews @ABCRural #helpme #flooded #NSWFloods #fotherbellwedding #9News #7NEWS #wingham #weddingday

Birkaç dakika içinde sel suları içinde kalan çiftin çağrısı neyse ki duyuldu ve bölgeye bir yardım helikopteri gönderildi.

Helikopterle düğünün yapılacağı alana inen çift, bu macerayı asla unutmayacağız derken gelin Kate şöyle konuştu: ''Kesinlikle çılgıncaydı ve olağanüstüydü. Helikopter ortaya çıktığında ağladık ve sonra yemek şirketi ve saç stilistim işlerini iptal ettiler ama yerine yenilerini bulmayı başardık. Sanki bir filmde gibiydik. Çok duygusaldı ve 180 misafirimizden sadece 80'i gelmeyi başarabildi ama yine de çok eğlendik ve bunu gerçekleştirmemize yardımcı olan herkese minnettarız."

Kate daha sonra iyi olduklarını içeren bir Tweet Attı.

Update, I made it to the church and married the love of my life! Affinity Helicopters in Port Macquarie came to the rescue and made sure we all got there. This is the bridge that blocked us from making the 5minute drive into town! What a day! #fotherbellwedding #floodwingham pic.twitter.com/u7OlsFsTjQ