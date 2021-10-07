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Asfalt zemine savruldu! Korkunç kaza

07.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde yayaya motosiklet çarptı. 3 kişinin yaralandığı olayda yaya, asfalt zemine savruldu.

Asfalt zemine savruldu! Korkunç kaza

Edinilen bilgiye göre, kaza Limonlu Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin istikametinde ilerleyen henüz sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Y.'ye çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan yaya ile motosiklet üzerinde bulunan M.U. ve M.S.A. yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Erdemli Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Y'nin hayati tehlikeli atlamadığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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