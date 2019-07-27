HABER

Asfalta “Önce yaya” yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek maksadıyla ülke genelinde yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ yazıları yazılıyor.Bursa’nın Mudanya ilçesinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak maksadıyla ilçe merkezinde birçok noktada yaya geçidi çizgileri yenilenerek, ‘önce yaya’ yazısı yazıldı ve yaya figürleri çizildi.

Asfalta “Önce yaya” yazdılar

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek maksadıyla ülke genelinde yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ yazıları yazılıyor.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak maksadıyla ilçe merkezinde birçok noktada yaya geçidi çizgileri yenilenerek, ‘önce yaya’ yazısı yazıldı ve yaya figürleri çizildi. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ana arterler, okul önleri ve diğer birçok noktada yaya çizgilerini yenilerken, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddelerdeki yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde ‘önce yaya’ görsellerini çizdi. Çalışmayla birlikte sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Minik Melih, sünnet kıyafetinin pelerini ile son yolculuğuna uğurlandıMinik Melih, sünnet kıyafetinin pelerini ile son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

Zonguldak'ta heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İzmir'de biçerdöver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.