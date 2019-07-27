Asfalta “Önce yaya” yazdılar

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek maksadıyla ülke genelinde yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ yazıları yazılıyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak maksadıyla ilçe merkezinde birçok noktada yaya geçidi çizgileri yenilenerek, ‘önce yaya’ yazısı yazıldı ve yaya figürleri çizildi. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ana arterler, okul önleri ve diğer birçok noktada yaya çizgilerini yenilerken, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddelerdeki yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde ‘önce yaya’ görsellerini çizdi. Çalışmayla birlikte sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.

