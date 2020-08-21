Asfaltın kalbi: Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Mercedes-Benz E-Serisi 2020'nin ilk çeyreğinde makyajlanmıştı. Yurt dışında satışa sunulan Mercedes-Benz E-Serisi, sıradaki durağını ise seçti. 'Asfaltın kalbi' olarak nitelendirilen otomobil serisinin yeni durağı Türkiye oldu.
Mercedes-Benz E-Serisi'nin tasarımında makyajla birlikte bazı geliştirmeler var. Örneğin; ön görünümü farklılaşan otomobil, yeni renk ve jant seçenekleri ile daha da sportif bir görünüm kazanmış. Mercedes mühendisleri, otomobilin arka tarafında da bazı ufak dokunuşlar yaparak makyajlama operasyonunu tamamlamış. Bu noktada otomobilin stoplarında ve arka tamponunda daha dinamik bir yapıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz.
Mercedes-Benz E Serisi'nde Edition 1 adında özel üretim bir paketi bulunuyor. Bu paketin içinde deyim yerindeyse yok yok. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip olan bir navigasyon, Burmester ses sistemi, 12 inç büyüklüğünde iki ekranlı kokpit, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, otomatik bagaj kapağı, vakumlu kapılar ve güneş koruma paketi gibi özellikler Edition 1'de bulunuyor.
E Serisi'nde E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ adında üç seçenek yer alıyor. Bu seçeneklerden ilki olan E 200 d, 1.6 litrelik turbo dizel motor ile geliyor. Bu motor 160 beygir güç üretebiliyor. E 220 d 4MATIC ise adından da anlaşılacağı üzere dört çeker bir otomobil. Otomobil, 2 litrelik turbo dizel motoru ile 194 beygir güç sunuyor. E 63 S 4MATIC+ ise 4 litrelik, 612 beygir güç üretebilen bir motora sahip. 9G-TRONIC otomatik şanzımanın kullanıldığı E-Serisi'nde diğer motor seçenekleri ise müşterilerin isteği üzerine sipariş edilebiliyor.
Yeni E-Serisi'nin Türkiye fiyatı 754 bin 500 TL'den başlarken, E-Serisi'nin dört çeker otomobili E 220 d 4MATIC'in fiyatı ise 1 milyon 39 bin 500 TL'den başlıyor.
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