Asfaltın kalbi: Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Mercedes-Benz E-Serisi 2020'nin ilk çeyreğinde makyajlanmıştı. Yurt dışında satışa sunulan Mercedes-Benz E-Serisi, sıradaki durağını ise seçti. 'Asfaltın kalbi' olarak nitelendirilen otomobil serisinin yeni durağı Türkiye oldu.

MERCEDES-BENZ E-SERİSİ'NİN TASARIMI

Mercedes-Benz E-Serisi'nin tasarımında makyajla birlikte bazı geliştirmeler var. Örneğin; ön görünümü farklılaşan otomobil, yeni renk ve jant seçenekleri ile daha da sportif bir görünüm kazanmış. Mercedes mühendisleri, otomobilin arka tarafında da bazı ufak dokunuşlar yaparak makyajlama operasyonunu tamamlamış. Bu noktada otomobilin stoplarında ve arka tamponunda daha dinamik bir yapıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz.

Mercedes-Benz E Serisi'nde Edition 1 adında özel üretim bir paketi bulunuyor. Bu paketin içinde deyim yerindeyse yok yok. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip olan bir navigasyon, Burmester ses sistemi, 12 inç büyüklüğünde iki ekranlı kokpit, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, otomatik bagaj kapağı, vakumlu kapılar ve güneş koruma paketi gibi özellikler Edition 1'de bulunuyor.