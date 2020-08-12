Asfaltın yeni amirali: 2021 BMW 545e xDrive Sedan görücüye çıktı! İşte tasarımı ve özellikleri

BMW hibrit otomobillere son zamanlarda oldukça fazla önem veriyor. Üstelik bu önem, sadece BMW'ye özel de değil. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile popülerleşen elektrikli otomobil dönemi, Volkswagen, Audi ve Mercedes gibi otomobil üreticilerini de bu tarafa doğru çekiyor. BMW de hem elektrikli otomobilleriyle hem de hibrit motorlu otomobilleriyle piyasada bulunuyor. BMW bugün ise piyasadaki hibrit motorlu otomobil ailesine yeni bir üye ekledi; Bu otomobil 2021 BMW 545e xDrive.

BMW 545E XDRİVE YAKIT TASARRUFUNA ODAKLANIYOR

BMW 545e xDrive, birçok içten yanmalı motora sahip otomobilden daha güçlü. Zira, otomobilin kaputunun altında TwinPower Turbo teknolojisiyle gelen, 286 beygir güç üretebilen 3 litrelik altı silindirli bir benzinli motor var.

Buna ek olarak, otomobilde 109 beygir güce ulaşabilen elektrikli bir motor daha bulunuyor. Otomobilin hibrit olduğu ise BMW'nin eklediği mavi renkli detaylardan kolayca fark ediliyor. Otomobilin iki motoru, toplamda 395 beygir güç ve 600 nm tork üretebiliyor. Birçok içten yanmalı motora sahip otomobilden daha güçlü derken ne dediğimizi şimdi anlamışsınızdır.