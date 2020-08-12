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Asfaltın yeni amirali: 2021 BMW 545e xDrive Sedan görücüye çıktı! İşte tasarımı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

BMW, 2021 BMW 545e xDrive'ı resmen tanıttı. BMW'nin hibrit otomobil sınıfında yer alan ve performansıyla dikkat çeken otomobili BMW 545e xDrive, yakıt konusunda ise hayli tasarruflu.

Asfaltın yeni amirali: 2021 BMW 545e xDrive Sedan görücüye çıktı! İşte tasarımı ve özellikleri

BMW hibrit otomobillere son zamanlarda oldukça fazla önem veriyor. Üstelik bu önem, sadece BMW'ye özel de değil. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile popülerleşen elektrikli otomobil dönemi, Volkswagen, Audi ve Mercedes gibi otomobil üreticilerini de bu tarafa doğru çekiyor. BMW de hem elektrikli otomobilleriyle hem de hibrit motorlu otomobilleriyle piyasada bulunuyor. BMW bugün ise piyasadaki hibrit motorlu otomobil ailesine yeni bir üye ekledi; Bu otomobil 2021 BMW 545e xDrive.

BMW 545e Xdrive tasarımı

BMW 545E XDRİVE YAKIT TASARRUFUNA ODAKLANIYOR

BMW 545e xDrive, birçok içten yanmalı motora sahip otomobilden daha güçlü. Zira, otomobilin kaputunun altında TwinPower Turbo teknolojisiyle gelen, 286 beygir güç üretebilen 3 litrelik altı silindirli bir benzinli motor var.

BMW 545e Xdrive arka tasarımı

Buna ek olarak, otomobilde 109 beygir güce ulaşabilen elektrikli bir motor daha bulunuyor. Otomobilin hibrit olduğu ise BMW'nin eklediği mavi renkli detaylardan kolayca fark ediliyor. Otomobilin iki motoru, toplamda 395 beygir güç ve 600 nm tork üretebiliyor. Birçok içten yanmalı motora sahip otomobilden daha güçlü derken ne dediğimizi şimdi anlamışsınızdır.

BMW 545e Xdrive motor

xDrive takısı bildiğiniz üzere BMW otomobillerde dört çekişi temsil ediyor. 2021 BMW 545e' xDrive'da da bu temsil sürüyor. 8 ileri Steptronic şanzımana sahip olan BMW 545e xDrive, dört tekerine de güç aktarabiliyor. Otomobil gücü sayesinde 0'dan 100 km'ye hızlanmasını sadece 4,7 saniyede tamamlıyor. Aracın normal modda çıkabileceği maksimum hız ise 250 km/s. Ayrıca Hans Zimmer tarafından kaydedilen motor sesi de BMW 545e xDrive'da da karşımıza çıkıyor.

BMW 545e Xdrive iç tasarımı

BMW 545E XDRİVE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

BMW'nin aktardığına göre BMW 545e xDrive Sedan, elektrikli motoru ile birlikte 55 km menzil sunuyor. Hibrit Eco Pro modunda ise 545e xDrive 100 kilometrede sadece 2.1-2.4 litre yakıt tüketimi sağlıyor. BMW 545e xDrive Sedan'ın fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak otomobilin önümüzdeki sonbaharda satışa sunulması bekleniyor.

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