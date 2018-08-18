Asfaltlama çalışmasında alev alan kamyon yandı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde asfaltlama çalışması yapılan kamyon, yangında kullanılamaz hale geldi.
İskilip ilçesi Karlık köyü mevkiinde yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan İhsan Şenol yönetimindeki 19 PL970 plakalı kamyonun arka lastikleri alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhsan Şenol, araçtan inip, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangının asfalt astarı denilen yanıcı maddenin alev alması sonucu çıktığı belirtildi.
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