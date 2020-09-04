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Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında kullanılan asfaltların hava kirliliğini artırdığı ortaya çıktı. Sıcak ve güneşli havalarda ise hava kirliliğini ciddi şekilde yükseltiyor.

Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla

Petrol ürünleri arasında en çok kullanılan asfalt sadece yollarda değil, başta çatılar olmak üzere binalarda da kullanılmakta. Yale Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre asfaltlar, özellikle havanın açık ve güneşli olduğu günlerde şehirlerdeki hava kirliliğinin daha da artmasına neden oluyor. Üstelik bu etki hiç de azımsanacak gibi değil.

ASFALTLAR SICAK HAVALARDA ÇÖZÜNÜYOR

Yapılan araştırmalara göre sıradan asfaltların içinde yer alan organik bileşenler, her zaman için asfaltın içinde kalmıyor. Kirlenmeye neden olan bileşenler de belli hava koşullarında daha çok yayılım gösteriyor. Asfaltın farklı şartlarda nasıl tepki verdiğinin incelendiği çalışma, 2 Eylül’de Science Advances dergisinde yayınlandı.

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Şimdiye kadar havanın temizliğinin ve kalitesinin korunması için kirletici unsurların salınımına odaklanılmıştı. Araştırma ise salınım kaynaklı olmayan kirlenme yaratan çeşitli etmenlerin de olabildiğini ortaya koydu. Bu etmenler, 2,5 milimetreden daha küçük olan ve halk sağlığına olumsuz etkileri olan parçacıkların yayılımına da neden oluyor.

Araştırmanın baş yazarı olan Peeyush Khare, asfalt temelli ürünlerin çeşitli malzemelerin salınımından sorumlu olduğunu ve bu salınımın da genellikle hava koşullarından önemli şekilde etkilendiğini ifade etti.

SALINIMI 3 KATINA ÇIKIYOR

Asfaltın ortalama güneş radyasyonuna maruz kalması durumunda zararlı madde salınımının üç kat arttığı ifade edildi. Yani asfaltların etkisini özellikle sıcak ve güneşli yaz günlerinde mutlaka dikkate almak gerekiyor.

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ABD’de şehirlerin ve çatıların önemli bir kısmı asfaltla kaplı durumda. Ülkemizde de oldukça büyük miktarda asfalt kullanılıyor. Asfaltların nasıl daha temiz hale getirilebileceğini keşfetmek, şehirlerimizdeki hava kalitesini arttırmakta oldukça önemli rol oynayabilecek.


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