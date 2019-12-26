Asgari Ücret 2 bin 374 Lira Olarak Açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için asgari ücret rakamını 2 bin 374 lira olarak açıkladı ancak bu rakam talep edilmiş 2 bin 578 liradan 204 lira daha düşük olunca işçi sendikaları tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarıyla görüşmelerinin ardından ilk toplantısını 2 Aralık’ta yaptıktan sonra bugün son toplantısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak belirledikleri 2020 yılı asgari ücret rakamını bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Komisyonda, işçi sendikaları adına Türk-İş Konfederasyonu yetkili konumdaydı, işveren kuruluşları adınaysa Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yetkiliydi.

Selçuk’un ilk toplantıda da “Türkiye’de istihdamda azalmaya yol açacak şekilde bir asgari ücret belirlenmesi” gerektiği yönündeki ifadesiyle işverenler lehine tavır aldığı eleştirisi söz konusuydu. Selçuk bugün de “ekonomik dengeler” gerekçesini dile getirdi. Selçuk, “Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek” dedi. Selçuk’un bu açıklaması itibariyle işçi kesimi tarafından kabul edilmemesine rağmen hükümet ve işveren kesimi kararıyla oy çokluğuyla asgari ücret şekillenmiş oldu.