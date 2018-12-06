"Asgari ücret 2 bin 500 TL olmalı"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında OHAL şartları ile kabul edilen yeni sistemin artık yürümediğini, bu sistem milletin değil sermayenin sistemi haline dönüştüğünü ileri sürdü.

Her gün yaşanan işçi ölümleri ve haksız uygulamaların insan canının ne kadar kıymetsiz olduğunu ortaya koyduğunu belirten Karaduman, "Ülkemiz sermaye sahipleri ve zenginler için bir cennet olurken işçi ve emekçiler için cehennem haline getirilmiştir." dedi.

Karaduman, son 16 yılda yaklaşık 22 bin, 2017'de 2 binden fazla, bu yıl ise kasıma kadar bin 800 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Günde 4 işçinin öldüğü ülkemiz işçi ölümlerinde Avrupa birincisi olurken dünya sıralamasında ise El Salvador ve Cezayir'in ardından gelmektedir." ifadelerini kullandı.

- "İşçi ölümleri duyulmasın diye yayın yasağı getiriliyor"

Hükümetin "işçilere ve kölelere özgürlük" diyerek yola çıktığını ancak zaman içerisinde işçi ve emekçileri köleye dönüştürdüğünü iddia eden Karaduman, "Her gün iş kazaları veya cinayetleri oluyor. iktidar, bu cinayetlerin önlenmesi için değil, duyulmaması ve araştırılmaması için tedbir alıyor. İşçi ölümlerinin duyulmaması için yayın yasakları uyguluyor. İşçi talepleri kriminalize ediliyor. İşçiye ve emekçiye değer verilmiyor." diye konuştu.