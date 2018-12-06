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"Asgari ücret 2 bin 500 TL olmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: - "Açlık sınırının bin 900 TL'yi aştığı Türkiye'de asgari ücretin en az 2 bin 500 TL olması gerektiğini düşünüyoruz"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında OHAL şartları ile kabul edilen yeni sistemin artık yürümediğini, bu sistem milletin değil sermayenin sistemi haline dönüştüğünü ileri sürdü.

Her gün yaşanan işçi ölümleri ve haksız uygulamaların insan canının ne kadar kıymetsiz olduğunu ortaya koyduğunu belirten Karaduman, "Ülkemiz sermaye sahipleri ve zenginler için bir cennet olurken işçi ve emekçiler için cehennem haline getirilmiştir." dedi.

Karaduman, son 16 yılda yaklaşık 22 bin, 2017'de 2 binden fazla, bu yıl ise kasıma kadar bin 800 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Günde 4 işçinin öldüğü ülkemiz işçi ölümlerinde Avrupa birincisi olurken dünya sıralamasında ise El Salvador ve Cezayir'in ardından gelmektedir." ifadelerini kullandı.

- "İşçi ölümleri duyulmasın diye yayın yasağı getiriliyor"

Hükümetin "işçilere ve kölelere özgürlük" diyerek yola çıktığını ancak zaman içerisinde işçi ve emekçileri köleye dönüştürdüğünü iddia eden Karaduman, "Her gün iş kazaları veya cinayetleri oluyor. iktidar, bu cinayetlerin önlenmesi için değil, duyulmaması ve araştırılmaması için tedbir alıyor. İşçi ölümlerinin duyulmaması için yayın yasakları uyguluyor. İşçi talepleri kriminalize ediliyor. İşçiye ve emekçiye değer verilmiyor." diye konuştu.

Asgari ücretlilerin geçim sorunu yaşadığını dile getiren Karaduman, elindeki çay ve simidi basın mensuplarına göstererek, Ankara'da bir simidin bir buçuk, çayın ise 1 liraya satıldığını, her öğün çay ve simit tüketilse beş kişilik bir ailenin aylık çay ve simit tüketim tutarının bin 125 liraya denk geldiğini söyledi. Karaduman, "Asgari ücretten çay ve simidi çıkardığımız zaman elde 478 TL kalıyor. İktidar asgari ücretliye, '478 TL'yi gönül rahatlığıyla, paşa paşa harca' diyor. Bu para ile elektrik, doğal gaz, su faturaları ile diğer harcamalarını yapmasını istiyor. Bir an önce bu soruna çözüm bulunmalı." değerlendirmesini yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun asgari ücreti belirlemek üzere bugün yapacağı ilk toplantıya değinen Karaduman, komisyonun, emekçi ve işçilerin yaşamını sürdürebilecek zamları vermesini beklediklerinin altını çizdi. Karaduman, "Açlık sınırının bin 900 TL'yi aştığı Türkiye'de asgari ücretin en az 2 bin 500 TL olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Abdulkadir Karaduman, iş güvenliği yasasının işçilerin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesini de istedi.

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Asgari ücret komisyonu Meclis basın toplantısı Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman

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