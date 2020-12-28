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Asgari Ücret 2 Bin 825 TL Olarak Belirlendi

28.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Asgari Ücret 2 Bin 825 TL Olarak Belirlendi

2021 yılı için asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş net, 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının sonunda 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret brüt, 3 bin 577 lira 50 kuruş net, 2bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Evli ve üç cocuklu bir çalışan içinse asgari ücret net, 3 bin 13 lira olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 500 TL yükseldiğini söyledi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Nazmi Irgat, komisyon toplantısının sonunda yaptığı açıklamada, işveren ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlendiğini işçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalındığını ve katılmadıklarını söyledi.

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