Asgari Ücret 2 Bin 825 TL Oldu İşçi Konfederasyonları Tepkili

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. İşçi kesimi adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren kesimi adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol’un da katıldığı toplantıda konuşan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçiyi enflasyona ezdirmediklerini söyledi. Selçuk “Asgari ücret tespit komisyonu, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağlamıştır. Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt, 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret net 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. 2022 Kasım ayı enflasyonu, yüzde 14,03 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu oran Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi, enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk” dedi. TİSK: “Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, artıştan memnun. Akkol “Zorlu bir süreci beraber tecrübe etmiş olduk. BM tarafından vurgulandığı gibi en büyük küresel krizle karşı karşıyayız. Bu durum çalışan kesim için de işverenler için de zor. Kamu kesimi için de zorluk barındırıyor. Komisyon dengeli bir artış için çalışıyor. Ne yazık ki, salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi dünyada, ülkemizde de devam ediyor. Salgında ikinci dalga sebebiyle, hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde, işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı. Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla, nihai kararını vermiş oldu” dedi. Türk-İş: “Net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır” Bekar bir işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli ve üç çocuklu bir işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olarak belirlenen asgari ücrete, Türk-İş tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen dördüncü toplantıda söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat "Komisyonun görevlendirdiği TÜİK, bekar bir işçinin yaşama maliyetini, Kasım 2020 itibarıyla 2 bin 792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yoktu. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Ayrıca, 2021 yılında temel fiyat artışları da dikkate alınmamıştı bu belirlemede. Net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır” diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, Türkiye’nin birçok ilinde yaptıkları basın açıklamalarıyla, asgari ücretin 3 bin 800 TL olması talebini dile getiriyordu. Karakoç: “Asgari ücrette 2021’teki muhtemel artışlar yok” Diyarbakır’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklamasından hemen önce konuşan TÜRK-İŞ 7. Bölge Başkanı Bahri Zülküf Karakoç, milyonlarca işçinin temel geçim kaynağı olan asgari ücrette, hükümet ve işveren kesiminin tartıştığı artış oranının yetersiz olduğunu vurguladı.

Karakoç “Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca, ‘bekar bir işçi için hesaplanan’ yaşama maliyeti, Kasım 2020 ayı itibariyle net 2.792 TL'dir. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. 2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat artışıyla asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı, muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Asgari ücret 3800 TL olmalıdır” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’ysa basın açıklaması için geldiği İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı açıklamayı bekledi. Çerkezoğlu: “Bu rakam asla kabul edilemez, 1 Ocak’tan itibaren ücret artışı için mücadele edeceğiz” Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklamasından sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çerkezoğlu “Bu rakam asla kabul edilemez. Türkiye işçi sınıfı, bir kez daha yok sayılmıştır. Türkiye işçi sınıfı, bir kez daha açlığa sefalete mahkûm edilmiştir. Bu nedenle, 1 Ocak’tan itibaren insan onuruna yakışır bir asgari ücret için 2021 yılı asgari ücretini değiştirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Bu iş burada bitmedi. Çünkü gerçekten çok büyük bir ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte büyük bir yoksulluk var Türkiye’de. Herkesin gelirinin azaldığı, yoksullaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kadar adaletsiz, bu kadar 3-5 şirkete peşkeş çekilemez, bu ülkenin işçisi, emekçisi yok sayılamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz, mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Çerkezoğlu, ocak ayı itibariyle başlatacakları bu mücadeleyi Türk-İş ve Hak-İş’le sürdürmek istediklerini belirtti. Çerkezoğlu: “İşçiler yıllardır uygulanan düşük ücret politikalarıyla kölece bir çalışma koşuluna mahkûm edilmiş durumdadır” Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Ticaret Odası’nın yabancı sermayeyi çekmek için hazırladığı ve dün kamuoyuna yansıyan “İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi”nde, Türkiye’de asgari ücretin Almanya’nın 9’da biri olduğunu gösteren çalışma sonrası açıklanan bu asgari ücretin, ülkede çalışma şartlarını köle seviyesine indirdiğini söyledi. DİSK Genel Başkanı “İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı Türkiye’de saatlik işçi maliyeti 5,6 dolar Almanya’da 47 dolar. Yabancı sermayeyi çağırmak için yaptığı bu açıklama aslında çok utanılması gereken bir itiraf. Bu ülkenin idaresinin, siyasi iktidarının, bu ülkenin isçisine ve emekçisine reva gördüğü yaşam standardını gösteriyor. Yıllardır uygulanan düşük ücret politikalarıyla, kölece bir çalışma koşuluna, kölece ücretlere mahkum edilmiş durumdadır. Bu rakam bunun ifadesidir. Bugün açıklanan asgari ücretle de bu politikalar devam etmektedir” diye konuştu.