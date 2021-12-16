HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asgari ücret 2022'de net 4250 TL

Asgari ücret 2022'de net 4250 TL

16.12.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için asgari ücretin 4250 TL olacağını açıkladı. Erdoğan, asgari ücret için işverenden artık gelir ve damga vergileri alınmayacağını söyledi.

Asgari ücret 2022'de net 4250 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için asgari ücretin 4250 TL olacağını açıkladı. Erdoğan, asgari ücret için işverenden artık gelir ve damga vergileri alınmayacağını söyledi.

Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asgari ücretteki artışın yüzde 50 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Bunun en alt limit olduğunu, aile desteği gibi ödemelerle rakamın yükseldiğini belirten Erdoğan, "Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Çalışanların çok daha fazla bir ücret hak ettiğini ancak ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "Kimse, ne işveren ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir' diyen yaklaşımlar, çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değildir. Sormak lazım sizin geçmişinizde siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları? Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirasıdır. Biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz."

Getty Images

Türk-İş ve TİSK ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki katkıları nedeniyle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve Genel Sekreteri Akansel Koç ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Sekreteri Nazmi Irgat'a teşekkür etti.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem işverenlerin maliyetini azaltabilmek hem çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu.

2021 yılı asgari ücreti, bekâr bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Bağrışmaları duyan polisi aradı, çatıda yakalandılarBağrışmaları duyan polisi aradı, çatıda yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.