Asgari ücret 2324,70 TL oldu, kim ne tepki gösterdi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini 2324,70 TL olarak belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırdıklarını söyledi. Komisyon'da işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bu kararı kabul etmediklerini ve toplantıyı terk ettiklerini açıkladı. TÜRK-İş, Hak-İş ve DİSK sendikaları, 20 Aralık'ta yaptıkları ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2578 TL'den geri adım atmayacaklarını belirtmişti. Basın toplantısında konuşan Irgat, "2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu bakımdan karara katılmıyoruz" dedi. Komisyon'un dördüncü ve son toplantısının ardından bir açıklama yapan Bakan Selçuk ise Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenen enflasyon oranını yaklaşık yüzde 12 olarak öngördüğünü belirterek, "Dolayısıyla beklenen yılsonu enflasyon oranının 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk" dedi.

Selçuk, 2324 TL'nin bekar ve çocuksuz işçiler için geçerli olduğunu, 3 çocuklu ve evli işçi için asgari ücretin 2379,40 TL olduğunu belirtti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İşveren ve hükümet ortaklığı ile milyonların yaşamına dair çok kritik bir kararın alınması antidemokratiktir. Demokrasinin olmadığı yerde ekmeğimiz de tehdit altındadır. Kanal İstanbul'a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür" ifadesini kullandı. https://twitter.com/ArzuCerkezoglu/status/1210211515938344960?s=20 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar #asgariücret'linin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkûm ediyor. Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi. https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1210238287283179521?s=20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah jestimizi yaparız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi örgütleri, işverenler ve hükümetten 5'er temsilci bulunuyor. En az 2 yılda bir toplanması gereken kurul, son dönemde her yıl sonu toplanarak bir sonraki yılın zam oranını belirliyor. Bu komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Kararın alınması için oy çokluğu yeterli; karara itiraz edilemiyor. TÜRK-İş temsilcisi Nazmi Irgat karara karşı çıkıp toplantıyı terk etse ve işçi kesimi kararı imzalamasa da sonuç değişmeyecek. Komisyon 2018 yazında pek çok yapı gibi doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" demişti.