Asgari Ücret Artışı Corona Paketinde Yer Almayacak

Demokrat Partililer'in 1,9 trilyon dolarlık Corona yardım paketine federal asgari ücret artışını da ilave etme umudu, Senato'nun Temsilciler Meclisi'nin geçirdiği paketin kendi versiyonunu ele almaya hazırlanmasıyla beraber ortadan kalktı. Associated Press haber ajansına göre Senato'nun partilerüstü mevzuat danışmanının Senato kuralları uyarınca federal asgari ücret artışının Corona yardım paketi tasarısına ilave edilemeyeceğini açıklamasından dört gün sonra Demokrat Partililer'in ellerindeki tüm gerçekçi seçenekleri tükettiği gözleniyor. Demokratlar, çalışanlarının maaşlarını belirli seviyelere yükseltmeyen büyük şirketlerin ödediği vergileri arttırma tehdidi niteliğindeki değişiklik önerisinden de vazgeçti. Demokrat Parti'nin Chuck Schumer'dan sonra Senato'daki iki numaralı lideri Illinois Senatörü Richard Durbin, federal asgari ücreti saatte 15 dolara çıkarma planı konusunda, "Şu anda önümüzde bir seçenek olmayabilir ama umarım bir yolunu buluruz" dedi. Senato'daki Demokrat Partililer, geniş kapsamlı Corona yardım paketinin kendi hazırladıkları versiyonunu Çarşamba gününden itibaren ele almaya başlamayı umuyor. Kongre'deki liderler, pandemiyle mücadele etmede ve ekonomiyi canlandırmada etkili olmasını umdukları paketi 14 Mart'a kadar Başkan Joe Biden'ın masasına koymayı umuyor. 14 Mart’ta, Aralık ayında onaylanan acil işsizlik yardımı yasasının süresi doluyor.

Corona yardım paketi, Başkan Biden'ın görev başındaki ilk büyük önceliği. Tasarı aynı zamanda Biden'ın, 100 sandalyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olan Demokrat Partililer'i birleştirme becerisinin vereceği ilk sınav niteliğinde. Demokratlar'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oylamada eşitlik olması halinde bunu Demokrat Parti lehine bozacak oya sahip olduğu Senato'da tek bir sandalye bile fire verme lüksü yok. Senato'daki tüm Demokratlar'ın Corona yardım paketine 'evet' dememesi durumunda Başkan Biden'ın partisi üzerindeki etkisi, kalıcı hasara uğrama riskiyle karşı karşıya. Cumhuriyetçi Partili senatörlerin tasarıya karşı topluca 'hayır' oyu kullanması olasılığıysa oldukça yüksek. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer, Cumartesi günü yapılan oylamada Corona yardım paketi tasarısına blok olarak karşı çıkmış, tasarı sadece Demokrat Partililer'in oylarıyla geçirilmişti. Senato'nun Corona yardım paketi neleri içeriyor? Senato'daki Demokrat Partililer'in hazırladığı tasarı, 1,400 dolarlık nakit yardımının yanısıra okullara ve üniversitelere, Corona virüsü aşılarına ve test uygulamalarına, toplu taşıma sistemlerine, kiracılara ve küçük işletmelere milyarlarca dolarlık ödenek içeriyor. Pakette ayrıca çocuk bakımı yardımı, çocuklu ailelere vergi indirimi ve düşük gelirli vatandaşlara sağlanan federal sağlık sigortası Medicaid'in kapsamını genişletmeye istekli eyaletlere destek de yer alıyor.

Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Vermont eyaleti bağımsız senatörü Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin, Senato mevzuat danışmanının asgari ücret artışını engelleyen kararını göz ardı etmesini istedi. Senatör Sanders ayrıca 'filibuster' olarak bilinen kürsü işgaliyle getirilecek ve yalnızca Senato'da 60 oyla aşılabilecek engellemeleri ortadan kaldırmak için Demokratlar'ın oylama yapmasını da istiyor. Senato'da 100 sandalyenin 50'sine sahip olan Demokrat Parti'nin olası bir filibuster engellemesi karşısında tasarıyı geçirmek için 10 Cumhuriyetçi Partili senatörle anlaşması ve 60 oyu bulması, hemen hemen imkansız. Sanders'ın Demokratlar'ın Senato mevzuat danışmanını saf dışı bırakarak 15 dolarlık asgari ücreti oylaması ve filibuster engellemesini kaldırmak için harekete geçmesi fikirleri, Demokrat Parti içinde ve Beyaz Saray'da destek bulmuyor. Ancak federal asgari ücretin saatte 15 dolara yükseltilmesi planının baş mimarı Sanders, yine de asgari ücret artışı değişikliğini oylamak için baskı yapacağını söyledi.

"Söz konusu olan Demokrat Parti'nin ruhu" diyen Sanders, çabalarının karşılık bulamama olasılığını kabul ettiği açıklamasında, "Bu yasayı geçirmeyi başaramazsak sonra yeniden deneyeceğim" diyerek gelecekte asgari ücret artışını yeniden gündeme taşıyacağının sinyalini verdi. Demokrat Partililer, Corona yardım paketini geçirmek için Kongre'de nadiren başvurulan bir yöntemi kullanıyor. Bu yöntem, tasarıyı filibuster engellemesine karşı koruyor. Ancak Senato mevzuatı gereği bu durumda asgari ücret artışı maddesi, tasarıya ilave edilemiyor. Başkan Biden, yardım paketi tasarısını Pazartesi günü dokuz Demokrat Partili senatörle düzenlediği sanal toplantıda ele aldı. Bu partililer arasında federal asgari ücretin saatte 15 dolara çıkarılmasına karşı olan Demokrat Parti Batı Virginia Senatörü Joe Manchin de vardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ekibin "ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların kapsamını yansıtan büyük bir paketin hızlıca geçirilmesi amacı etrafında birleştiği" kaydedildi.

Paketi geçirmek için fire vermeden birlik içinde oy kullanması gereken Demokrat Partili senatörler, Temsilciler Meclisi'nden geçen pakette bazı değişiklikler yapılmasını talep ediyor. Demokrat Partili Batı Virginia Senatörü Joe Manchin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tasarının içerdiği haftada 400 dolarlık acil işsizlik yardımının, Aralık ayında kabul edilen yasayla belirlenen bugünkü 300 dolarlık seviyeye indirilmesini istediğini söyledi. Demokrat Parti'nin ilerici kanadı, Manchin'in bu önerisine şiddetle karşı çıkıyor. Manchin'le beraber Demokrat Partili Montana Senatörü Jon Tester da harcamaların hedefinin daha iyi belirlenmesini istediklerini söyledi. Manchin, bunun, "yardıma en muhtaç olanlara yardım edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti. Cumhuriyetçi Partililer, maliyeti çok yüksek olduğu gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor. Maine eyaletinden bağımsız senatör Angus King, tasarıda eyalet yönetimi ve yerel idarelere yardım için belirlenen 350 milyar dolarlık ödenekten belediyelere ayrılan asgari miktarların belirlenmesini, internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması için de 50 milyar dolar ayrılmasını istiyor.