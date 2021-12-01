Asgari ücret görüşmeleri başladı

Bakan Bilgin, "emeği koruyacak" bir ücret belirleneceğini söyledi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalara başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 6 milyon civarındaki çalışanı bağlayan yeni asgari ücreti belirlemek üzere görüşmeler yürütecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nda düzenlenen toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk-İş katılıyor. İşveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan görüşmelerde işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugünkü toplantıdan sonra üç kez daha bir araya gelecek. Bir sonraki toplantı işveren, diğeri ise çalışanları temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı ise ilki gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı’nda düzenlenecek. Alınacak kararlarda ise oy çokluğu gerekiyor.

"Emeği koruyacak bir asgari ücret"

Komisyona başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasıyla ilgilidir. Türkiye'de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var. Biz enflasyon ve ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce 604 iş yerinde, 2 bin 500 civarında çalışana ulaşılarak yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, işverenlerin 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında, işçilerin 3 bin 750-4 bin lira arasında asgari ücret talep ettiklerini aktardı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin 14 Aralık'ta belirlenmesini beklediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir seviyeye işaret eden anketine atıfta bulunan Irgat, "O anketin aşağısında olması söz konusu olmayacaktır sanırım" dedi.

Asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı 7 Aralık, üçüncü toplantısı ise 9 Aralık'ta yapılacak.

DW,ANKA/TY,JD

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