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Asgari ücret için '25 bin TL olsun' çıkışı! Fatih Erbakan mesajı verdi: 'Görüşürüz'

08.06.2024 17:13
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kutuplaşma yerine diyaloğun faydalı olacağını ifade ederek "Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa, tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz" dedi. Ayrıca, Erbakan temmuz ayında asgari ücretin 25 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret için '25 bin TL olsun' çıkışı! Fatih Erbakan mesajı verdi: 'Görüşürüz'

Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, ekonomiye ilişkin değerlendirme yaparak, yıllık enflasyonun bir yılda yüzde 38,21'den 75,45'e geldiğini söyledi. Dolar kuru ve politika faizindeki artışa da işaret eden Erbakan, Bunlara ek olarak, acı reçete sürekli olarak dar gelirliye ve vatandaşa kesildiği için son 1 senede vergilerde yüzde 120'lik artış oldu. Tabii bir de icat edilen yeni vergileri kattığımız zaman vatandaşın vergi yükü son bir senede yüzde 200 artmış oldu. Yani enflasyon bir yandan, vergiler bir yandan vatandaş limon gibi sıkılıyor ve suyu çıkıyor ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini söyleyen Erbakan, Asgari ücretin en azından 25 bin lira seviyesine çekilmesi lazım ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım. Bu insanlar gerçekten de perişan haldeler. Her gittiğimiz Anadolu programında emekliler ve dar gelirliler önümüzü kesiyorlar, isyan ediyorlar. O adımların atılması ve iktidarın geçmişte sıkça kullandığı ve bugünlerde kullanmadıkları, Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlatmamız lazım; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Asgari ücretli perişan, emekli 10 bin lirayla asgari ücretli 17 bin lirayla nasıl geçinecek Kurban kesemiyor, 'bayram gelecek' diye korkuyor diye konuştu.

MESAJI VERDİ: 'GÖRÜŞÜRÜZ'

Erbakan, 'Siyasetteki normalleşme sürecine nasıl yaklaşıyorsunuz' sorusu üzerine de Biz her zaman Yeniden Refah Partisi olarak, siyasetin centilmen bir şekilde yapılması, siyasetin nezaket kuralları içerisinde yapılması ve bunun bir savaş olmadığı görüşümüzü ifade ediyoruz. Hatta yeniden partimizi kurduğumuz gün itibariyle söylediğimiz, siyasete zarafet ve nezaket getireceğimizi söyledik. O nedenle kutuplaşma, gerginlik, çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa, tabii ki bizde görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan
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