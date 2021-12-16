HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asgari ücret için karar günü

Asgari ücret için karar günü

16.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de asgari ücreti belirlemek için taraflar bugün son kez bir araya geliyor.

Asgari ücret için karar günü

Asgari ücrette artış oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılının asgari ücreti için Asgari Ücret Belirleme Komisyonu son toplantısını bugün yapıyor. Çalışma Bakanlığı'ndaki toplantının ardından asgari ücret zammının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İşçi ve işveren tarafının yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi talebinde ortaklaştığı, çalışmaların 5 puan indirilmesi üzerinde yürütüldüğü belirtiliyor.

Türkiye'de brüt asgari ücret 2021 yılında yapılan zamla 3 bin 577 Türk Lirası'na (TL), net 2 bin 825 TL 90 kuruşa yükselmişti. Ancak TL'de yaşanan değer kaybı asgari ücretin reel değerinin azalmasına neden oldu. Doların 15 TL'yi geçmesi ile birlikte net asgari ücret 200 doların altına gerilemiş durumda.

TL'deki değer kaybına ve enflasyondaki artışa işaret eden sendikalar da bu nedenle asgari ücretin reel enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesini talep ediyor.

Sendikaların talepleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısı öncesi açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" demişti.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de TL'nin döviz karşısında yüzde 80'e yakın değer kaybettiğini ve açlık sınırının 3 bin 100 TL'yi aştığını belirterek "KESK olarak 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını hesapladığımızda asgari ücretin açlık sınırının iki katına yani 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Petrol İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz Bilecik de "Biz 2021 yılındaki asgari ücretin seviyesine, alım gücü seviyesine bu yaklaşımları ulaşmayacağımız görüldüğü için söylüyorum çünkü 400 dolara yakın bir ücretten bahsediyoruz o zaman yüzde 90 zam yapılması lazım ki bu da çalışanların hakkı" dedi.

Bilgin: Ciddi bir ücret artışı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceklerini söylemişti. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıyla başlamıştı.

DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Yeşil kategorideki Deniz Orak öldürüldü!Yeşil kategorideki Deniz Orak öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.