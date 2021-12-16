Asgari Ücret MB Faiz Kararıyla Eş Zamanlı Mı Açıklanacak?

Aileleriyle birlikte milyonlarca emekçi için hayati öneme sahip “asgari ücret” konusunda bugün karar alınacağı ve Merkez Bankası’nın bugünkü faiz politikası kararıyla eş zamanlı açıklama yapılacağı iddia ediliyor.

Sadece işçiler değil, memurlar ve emekliler için asgari geçim ölçütü olan asgari ücretin belirlenmesi için resmi süreçte, bu hafta başından beri erteleme yaşanıyordu. Bugün saat 11.00’de dördüncü ve karar toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hükümeti, en fazla işçi üyesi olması nedeniyle Türk-İş’in emekçileri ve TİSK’in işverenleri temsil ettiği, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, kural gereği dört kez toplanması söz konusu. Dolayısıyla bugün asgari ücret ile ilgili uzlaşma sağlanan rakam açıklanacak.

Komisyon’da 3.900 TL rakamının olabileceği yönünde görüşmeler olduğu belirtiliyor. Ancak kamuoyuna ilanının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asli karar verici olması itibariyle bu ücreti yükselttiği vurgulanarak, açıklamanın Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Bu kapsamda kulislerde 4.000TL üzerinde ve en fazla 4.200 TL civarında bir ücret duyurulacağı öne sürülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığında TÜRK-İŞ ve TİSK’ten oluşan Komisyon’un, üç toplantısında işveren tarafı, TÜİK’in açıkladığı yüzde 21,3 resmi enflasyon oranında zam yapılmasında ısrarcı olunca masada uzlaşma sağlanamamıştı.

Bu hafta başında asgari ücret için toplantı yapılması gündemdeyken bunun ertelenmesine gerekçe olaraksa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugünkü faiz politikası kararı işaret edildi. Merkez Bankası’nın son üç aydır (Eylül

