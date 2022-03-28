Asgari ücrete ikinci zam, emekli ikramiyeleri… Türkiye’nin gözü kulağı kabine toplantısında olacak!

Kabine toplantısında asgari ücrete ikinci zam beklentisi ve emekli ikramiyeleri de konuşulacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak.

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Bu kapsamda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYESİ

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Bir süredir asgari ücrete ikinci zam beklentisi vardı. Yine emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar ödeneceğine dair beklentiler var. Özellikle ücretliler işçiler ve asgari ücretle çalışanların beklentisi doğrultusunda yeni bir zam yapılacak mı bu değerlendirilecek Kabine toplantısında. Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammının yanı sıra Asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı bu durumda kabine de değerlendirilecek. Asgari ücretle çalışanlar gibi emeklilerin gözü de bayram ikramiyelerinde olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm başlıklar 3600 ek gösterge gibi konularla ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.

Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.



