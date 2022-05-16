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ASGARİ ÜCRETE ZAM! Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

16.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücrete temmuz zammı ne zaman yapılacak? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Ocak ayında uygulanan yüzde 50 oranındaki zamla beraber asgari ücret 4 bin 250 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücret temmuz zammı uzun bir süredir konuşuluyor. İşte, Asgari ücret ek zam yapılacak mı sorusunun detaylı yanıtı!

ASGARİ ÜCRETE ZAM! Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Asgari ücret zam konusu son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Asgari ücrete ek zam yapılacak mı sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Yıllık enflasyonun Nisan ayında yüzde 69.97 seviyelerinde gerçekleşmesiyle birlikte Asgari ücret Temmuz zammının yapılabileceği iddiaları gündeme geldi. Zam konusu ile ilgili açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İşte, merak edilen o detaylar…

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın mensuplarından gelen “Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?” sorusuna verdiği yanıt asgari ücret zammı için yeşil ışık olarak nitelendirildi. Erdoğan soruya “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücret temmuz zammı konusunda açıklamalarda bulundu. Ak Parti Sözcüsü Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 70’lere dayanmasıyla birlitke asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 Asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4 bin 253 liraya yükselmişti. Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

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