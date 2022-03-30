Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den son dakika açıklaması! Asgari ücrete ikinci zam ne zaman?

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı son dakika açıklaması sonrası araştırmalarına hız verdi. Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emekli maaşlarına ilişkin de konuştu. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin artışıyla ilgili de Yürkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Enflasyon artı yüzde 6 ve refah payı. Bu bağlamda asgari ücret de ele alınacak ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Akbaşoğlu ek göstergeye ilişkin ise; "3600 için toplantılar yapıldı çalışmalar sürüyor. Yasal çerçeveye girecek. Bunun etki analiz çalışmalarının şekilenmesi gerekiyor. Sonradan sözleşmeli personellerin durumunu ele alacağız. Ardından da EYT ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ EK ZAM NE ZAMAN?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacağı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve söz konusu açıklama, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak yorumlanmıştı.

Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

“Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette ikinci zam sorusu üzerine yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu ifadelere yer vermişti:

Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

