Asgari ücrete zam var mı? Bakan Bilgin son dakika asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücrete 2. zam olacak mı?

Asgari ücrete zam var mı? Bakan Bilgin son dakika asgari ücret açıklaması geldi! 2022 asgari ücrete 2. zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın minimum ücreti 4.253 TL olarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete zam beklentileriyle ilgili son açıklamayı yaptı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Bakan Bilgin katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

ASGARİ ÜCRET

Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum. Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.

EYT

Şu anda bizim gündemimizde bu yok.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz.

Brüt ve Net Asgari Ücret 2022

Brüt asgari ücret: 5.004 TL

Net asgari ücret: 4.253 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti: 5.879 TL

2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2022 yılında Asgari ücrete yüzde 50,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olarak açıklandı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

2022 yılından itibaren asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Bu iki verginin kaldırılmasıyla işveren kesimi 450 TL'lik ilave yükten kurtarılmış oldu.



