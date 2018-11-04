AFYONKARAHİSAR (AA) - HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Doların ateşi düştü ama piyasalarda bu daha yer bulamadı. Topyekûn bir mücadele var. Belirli şirket ve gruplarda indirimler var. Bu inşallah olumlu yansır ama asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması lazım." dedi.

Toruntay, sendikasının Afyonkarahisar'da bir restoranda düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde çalışanlar için asgari ücret ve toplu iş sözleşmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Asgari ücretin yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini ifade eden Toruntay, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti gerçekte değerlendirdiğimizde, bugünkü ücretlerle geçinmek gerçekten çok zor ama ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne alarak bir oranın belirlenmesi gerekiyor. Hak-İş Konfederasyonu olarak asgari ücret tespit komisyonunda yokuz. Türk-İş Konfederasyonu burada çalışanları temsil ediyor. Dolayısıyla Tük-İş Konfederasyon Başkanlığının da açıklamaları var, asgari ücretin 2 bin liradan az olmaması gerektiği yönünde."