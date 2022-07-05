Asgari ücretin belirlenmesinden sonra eleştirilmişti! Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türkiye asgari ücret sürecinden 1 Temmuz Cuma günü çıktı. Kamuoyunun uzun süre tartıştığı asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'luk zamla 5 bin 500 lira olarak açıklandı. Sürecin ana karakterlerinden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Hakkında eleştirilere de yanıt veren Atalay maaşının 25 bin lira 750 lira olduğunu belirterek mal varlığını açıkladı.

Fatih Altaylı'nın seyirciden gelen sorulara yer verdiği bölümde ilginç anlar yaşandı. Altaylı, "Kusura bakmayın sormak zorundayım?" diyerek Atalay'a kaç ikramiye aldığını sordu.

Atalay, Altaylı'nın sorusuna şu yanıtı verdi:



"Aldığım ikramiye sayısı sıfır. Muhasebeci gönderip sorabilirsiniz de. Türkiye'nin hiçbir yerinde evim yok Adapazarı dışında. 1 evim 1 arsam var sadece. Ankara'da da misafirhanede kalıyorum. Oraya da 1750 lira kira ödüyorum. Bunu söylerken de utanıyorum. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon'da bir dükkan hissesine girdim, 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile olmadı. Bunu çalıştığım arkadaşlarım bilir. Ödemiş'teki adam bunu bilmez ama."



