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Asgari ücretin belirlenmesinden sonra eleştirilmişti! Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

05.07.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı kesimlerce eleştirilen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret belirleme sürecinin detaylarından bahseden Atalay eleştirilere karşı canlı yayında maaşını açıkladı.

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra eleştirilmişti! Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türkiye asgari ücret sürecinden 1 Temmuz Cuma günü çıktı. Kamuoyunun uzun süre tartıştığı asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'luk zamla 5 bin 500 lira olarak açıklandı. Sürecin ana karakterlerinden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Hakkında eleştirilere de yanıt veren Atalay maaşının 25 bin lira 750 lira olduğunu belirterek mal varlığını açıkladı.

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Fatih Altaylı'nın seyirciden gelen sorulara yer verdiği bölümde ilginç anlar yaşandı. Altaylı, "Kusura bakmayın sormak zorundayım?" diyerek Atalay'a kaç ikramiye aldığını sordu.

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Atalay, Altaylı'nın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aldığım ikramiye sayısı sıfır. Muhasebeci gönderip sorabilirsiniz de. Türkiye'nin hiçbir yerinde evim yok Adapazarı dışında. 1 evim 1 arsam var sadece. Ankara'da da misafirhanede kalıyorum. Oraya da 1750 lira kira ödüyorum. Bunu söylerken de utanıyorum. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon'da bir dükkan hissesine girdim, 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile olmadı. Bunu çalıştığım arkadaşlarım bilir. Ödemiş'teki adam bunu bilmez ama."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret türk iş
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