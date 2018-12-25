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"Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" - "Asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyeti yaklaşık 620 lira olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni asgari ücrete ilişkin, "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olarak MÜSİAD’ın, kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürüttüğünü bildirdi.

Yeni asgari ücreti tatmin edici bulduklarını belirten Kaan, "Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaan, bununla birlikte asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını aktararak, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükumetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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asgari ücret MÜSİAD

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