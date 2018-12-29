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Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.12.2018 07:51 | Son Güncelleme

Çalışanların 2019 yılında alacakları minimum maaş tutarı olan asgari ücret belli oldu. Peki bu asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Gündemi takip edenlerinde bildiği üzere çalışanların 2019 yılında alacakları asgari ücret miktarı geçtiğimiz gün belli oldu. Bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, 2019 asgari ücret tutarı net 2020TL olarak belirlendi. Yani kabataslak bakıldığında, mevcut asgari ücret üzerine, ortalama olarak yüzde 26’lık bir zam söz konusu.

Peki yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Malum mevcut asgari ücret tutarıyla alınabilecek akıllı telefon sayısı oldukça kısıtlıydı. Fakat asgari ücretin 1600 TL’den 2020 TL’ye çıkmasıyla birlikte, alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesi de hayli genişledi.

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücret tutarı ile satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesini sizlerle paylaşacağız. Eğer asgari ücretle çalışıyor ve önümüzdeki dönemde akıllı telefon satın almayı planlıyorsanız, listemize göz atmadan tercih yapmamanızı tavsiye ederiz. Şimdi lafı daha fazla uzatamadan sizleri yeni asgari ücretle satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listemizle başbaşa bırakalım.

Blackberry Priv

Blackberry Priv
Yonga Seti: Snapdragon 808 RAM: 3GB Dahili Hafıza: 32GB Batarya: 3410 mAh Kamera: 18MP / 2MP Ortalama Fiyatı: 1900 TL

HTC U Ultra

HTC U Ultra
Yonga Seti: Snapdragon 821 RAM: 4GB Dahili Hafıza: 64GB Batarya: 3000 mAh Kamera: 12MP / 16 MP Ortalama Fiyatı: 1950 TL

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659 RAM: 4GB Dahili Hafıza: 32GB Batarya: 3000 mAh Kamera: 16MP + 2MP / 16MP Ortalama Fiyatı: 1900 TL

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6
Yonga Seti: Exynos 7870 RAM: 4GB Dahili Hafıza: 64GB Batarya: 3000 mAh Kamera: 16MP / 16MP Ortalama Fiyatı: 2000 TL

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 660 RAM: 6GB Dahili Hafıza: 64GB Batarya: 3350 mAh Kamera: 12MP + 5MP / 24MP Ortalama Fiyatı: 1800TL

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2
Yonga Seti: Snapdragon 660 RAM: 6GB Dahili Hafıza: 128GB Batarya: 3000 mAh Kamera: 12MP + 20MP / 20MP Ortalama Fiyatı: 1900 TL
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı telefon satışları akıllı telefon

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