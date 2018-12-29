Peki yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Malum mevcut asgari ücret tutarıyla alınabilecek akıllı telefon sayısı oldukça kısıtlıydı. Fakat asgari ücretin 1600 TL’den 2020 TL’ye çıkmasıyla birlikte, alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesi de hayli genişledi.

Asgari ücret tutarı ile satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesini sizlerle paylaşacağız. Eğer asgari ücretle çalışıyor ve önümüzdeki dönemde akıllı telefon satın almayı planlıyorsanız, listemize göz atmadan tercih yapmamanızı tavsiye ederiz. Şimdi lafı daha fazla uzatamadan sizleri yeni asgari ücretle satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listemizle başbaşa bırakalım.