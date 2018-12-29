Peki yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Malum mevcut asgari ücret tutarıyla alınabilecek akıllı telefon sayısı oldukça kısıtlıydı. Fakat asgari ücretin 1600 TL’den 2020 TL’ye çıkmasıyla birlikte, alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesi de hayli genişledi.
Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar
Asgari ücret tutarı ile satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesini sizlerle paylaşacağız.
Eğer asgari ücretle çalışıyor ve önümüzdeki dönemde akıllı telefon satın almayı planlıyorsanız, listemize göz atmadan tercih yapmamanızı tavsiye ederiz.
Şimdi lafı daha fazla uzatamadan sizleri yeni asgari ücretle satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listemizle başbaşa bırakalım.
Blackberry Priv
Yonga Seti: Snapdragon 808
RAM: 3GB
Dahili Hafıza: 32GB
Batarya: 3410 mAh
Kamera: 18MP / 2MP
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
HTC U Ultra
Yonga Seti: Snapdragon 821
RAM: 4GB
Dahili Hafıza: 64GB
Batarya: 3000 mAh
Kamera: 12MP / 16 MP
Ortalama Fiyatı: 1950 TL
Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Hafıza: 32GB
Batarya: 3000 mAh
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Samsung Galaxy A6
Yonga Seti: Exynos 7870
RAM: 4GB
Dahili Hafıza: 64GB
Batarya: 3000 mAh
Kamera: 16MP / 16MP
Ortalama Fiyatı: 2000 TL
Xiaomi Mi 8 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 6GB
Dahili Hafıza: 64GB
Batarya: 3350 mAh
Kamera: 12MP + 5MP / 24MP
Ortalama Fiyatı: 1800TL
Xiaomi Mi A2
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 6GB
Dahili Hafıza: 128GB
Batarya: 3000 mAh
Kamera: 12MP + 20MP / 20MP
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
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