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Asgari ücretle çalışan işçi her yıl yüzlerce öğrencinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediyeye bağlı bir kurumda işçi olarak çalışan Yılmaz Soydan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına vesile oluyor.‘Bir Çocuk Sevindir’ kampanyası ile her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına vesile olan Yılmaz Soydan, bu yıl da ilçedeki esnaflar, iş adamları ve hayırseverler vasıtasıyla 150 çocuğun kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasına aracı oldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediyeye bağlı bir kurumda işçi olarak çalışan Yılmaz Soydan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına vesile oluyor.
‘Bir Çocuk Sevindir’ kampanyası ile her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına vesile olan Yılmaz Soydan, bu yıl da ilçedeki esnaflar, iş adamları ve hayırseverler vasıtasıyla 150 çocuğun kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasına aracı oldu. Belediyeye bağlı bir kurumda işçi olarak çalışan Soydan, “Bir Çocuk Sevindir kampanyası ile 25 gün içinde toplam 150 öğrencimizi sevince boğduk. Başta bizlere yardım kampanyamızda yardımcı olan Çerkezköy esnaflarına, kırtasiye sahiplerine, Çerkezköy sanayicilerine, Kapaklı’da bulunan dernek başkanlarına, kooperatif başkanlarına, Çerkezköy Belediyesi personellerine, Çerkezköy halkına teşekkür ediyorum. Bir Çocuk Sevindir kampanyası 1 buçuk yıl önce tek başıma başlatmış olduğum bir yardım kampanyasıdır. Öğrencilerin giysisinden okulların boyasına, bayramlık ve kışlık ayakkabılar ile çoraplarına kadar ihtiyaçlarını karşıladık. 1 buçuk yılda yaklaşık 500 öğrencinin sevinci olduk. Şu an 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemesi yardımında sadece Çerkezköy’deki 150 öğrenciye malzemeleri teslim edildi. Yine kampanyamız devam edecek” diye konuştu.

"Benim imkanım yoktu, yırtık ayakkabı ile okula giderdim"
Okula gittiği zamanlarda zorluk çektiğini ve hiçbir öğrencinin eğitimden mahrum kalmaması ve yüzünün gülerek okula gitmesi amacıyla böyle bir kampanya başlattığını anlatan Soydan, "Ben okula giderken arkadaşlarım pırıl pırıl ayakkabılarla, çantalarla okula giderdi. Benim imkanım yoktu, yırtık ayakkabı ile okula giderdim. Kalem, silgi desen, defter olmazdı ki onlar olsun. O zamanlar elleri öpülesi bir öğretmenim vardı. Kendi imkanları ile benim ayakkabı ve çanta ihtiyacımı karşıladı. O günleri hiç unutmadım. Ben de bugün öğrencilerimiz benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasın, yüzleri hep gülsün diye böyle bir kampanya başlattım. Çok şükür her yıl yüzlerce öğrencimizin okul ihtiyacının karşılanmasına vesile oluyoruz. Onların yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Bana o dönemde yardımcı olan 1990-1998 yılları arasında Çerkezköy Atatürk Okulunda bizi okutan rahmetli Halit Tokuç hocamı rahmetle, saygıyla anıyorum. Fevzipaşa Okulundaki öğretmenim Akın Girgin ve Yüksel Arıcı’ya teşekkür ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenler iyi ki varsınız. Unutmuyorum şimdi. Bu öğrencilerin de böyle okumasını istiyorum" dedi.

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