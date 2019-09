Asgari ücretle çalışan işçi her yıl yüzlerce öğrencinin yüzünü güldürüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediyeye bağlı bir kurumda işçi olarak çalışan Yılmaz Soydan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına vesile oluyor.

‘Bir Çocuk Sevindir’ kampanyası ile her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına vesile olan Yılmaz Soydan, bu yıl da ilçedeki esnaflar, iş adamları ve hayırseverler vasıtasıyla 150 çocuğun kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasına aracı oldu. Belediyeye bağlı bir kurumda işçi olarak çalışan Soydan, “Bir Çocuk Sevindir kampanyası ile 25 gün içinde toplam 150 öğrencimizi sevince boğduk. Başta bizlere yardım kampanyamızda yardımcı olan Çerkezköy esnaflarına, kırtasiye sahiplerine, Çerkezköy sanayicilerine, Kapaklı’da bulunan dernek başkanlarına, kooperatif başkanlarına, Çerkezköy Belediyesi personellerine, Çerkezköy halkına teşekkür ediyorum. Bir Çocuk Sevindir kampanyası 1 buçuk yıl önce tek başıma başlatmış olduğum bir yardım kampanyasıdır. Öğrencilerin giysisinden okulların boyasına, bayramlık ve kışlık ayakkabılar ile çoraplarına kadar ihtiyaçlarını karşıladık. 1 buçuk yılda yaklaşık 500 öğrencinin sevinci olduk. Şu an 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemesi yardımında sadece Çerkezköy’deki 150 öğrenciye malzemeleri teslim edildi. Yine kampanyamız devam edecek” diye konuştu.