"Asgari ücretli vatandaşların ev sahibi olabilmelerinin önünü açıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(TOKİ'nin sosyal konut projesi) Türkiye genelinde taksitler 388 liradan başlıyor, Eskişehir'de 475 lira, iline göre taksit tutarı değişiyor. En pahalı İstanbul galiba, 580 lira. Kiradan daha az. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerinin önünü açıyoruz." dedi. Kurum, Eskişehir'de İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut projesine dün itibariyle 25 bin 197 kişinin başvurduğunu kaydetti. Başvuruların gelecek haftadan itibaren de devam edeceğini anlatan Kurum, "19 Nisan'a kadar sürecek. Tüm Türkiye'de 'Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu projede Eskişehirimize de bin konut yapıyoruz. Zemin artı 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimari anlayışıyla Eskişehir'in özünü, kültürünü yansıtacak bu proje de iki ayrı bölgede yer alıyor. Tepebaşı-Zincirlikuyu'da 500 adet, diğeri de Odunpazarı-Ihlamurkent mevkisinde 500 adet konut yapacağız. Eskişehir'deki 2+1 konutların taksitleri 475 bin liradan başlıyor ve 3+1 konutlarımız da 929 lira taksitle 240 aya varan vadelerimiz var." diye konuştu.

- Eskişehir'e iki millet bahçesi Kurum, her ile bir millet bahçesi yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Hedefimiz 2023 yılına gelindiğinde kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkartmaktır. Bu doğrultuda sadece illerimizde değil, ilçelerimizde de millet bahçesi uygulamaları yapıyoruz. Eskişehir'de stadın olduğu yerde gerçekten hem kente ve Eskişehirli vatandaşlarımıza yakışacak 55 bin metrekarelik alanda çok örnek bir millet bahçesinin ihalesini ve bugün de o ihalenin yer teslimini yaptık. 2019 yılını içinde bitirmeyi planladığımız bu alanda yaklaşık 2 bin metrekarelik bir gölet, içinde millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çayır dinlenme alanları, etkinlik alanları ve altında yaklaşık 600 araçlık otoparkı var. Bu otopark tamamen yerin altında olacak. Üstünde vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin gezip, dolanacağı dinlenme alanlarının dışında hiçbir yapı yok. Bu projenin içinde Eskişehirspor'umuzun hatıralarını yaşatmamız gerekiyor. O anlamda da santra çizgisinin bir örneğini millet bahçesinde koruyacağız. Karapınar Vadisi'nde daha önce rekreasyon alanı olarak belediyeye tahsisini verdiğimiz alanın da millet bahçesi yapılması için projelerimizi başlatıyoruz. Buraya da yaklaşık 60 bin metrekare alan içinde Alparslan Türkeş Millet Bahçesi'nin yapımı için AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan'a destek olacağız. "

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerini kapsayan Frigya Vadisi Projesi'nin bulunduğunu belirten Kurum, binlerce yıllık yerleşimlerin gün yüzüne çıkartılması ve turizme kazandırılması amacıyla üç ilin valiliğiyle projeyi yürüttüklerini bildirdi. - "25-30 bin vatandaşımız ilgilendiren riskli alanın dönüşümünü yapacağız" Bakan Kurum, 81 il valiliklerine yolladıkları genelgeyle 3 ay içinde kentlerdeki riskli bina ve alanları bildirmelerini istediklerine değinerek, söz konusu yerlerde acil öncelikli alanlardan başlayıp kentsel dönüşümü yürütmeyi amaçladıklarını anlattı. Eskişehir'de 8 mahallenin, 56,5 hektarlık alanın daha önce riskli alan ilan edildiğini hatırlatan Kurum, şunları söyledi: "6 bin 837 bağımsız bölümü, yaklaşık 25-30 bin kişiyi ilgilendiren bu alanda bugüne kadar maalesef bir faaliyet gösterilemedi. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Tepebaşı Belediyemiz, hem Odunpazarı Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyemizle bu 25-30 bin Eskişehirli vatandaşımız ilgilendiren riskli alanın dönüşümünü yapmak istiyoruz. Bunu vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız. Yatay mimari anlayışıyla, özümüzü, kültürümüzü yansıtacak bir proje olacak. Bu projenin içinde yeşil alanlar, sosyal donatılar olacak. Vatandaşımız isterse kendi dönüştürsün, biz kredi faizi desteği verelim. İsterse bize 'TOKİ ile siz dönüştürün.' desin yine yanlarındayız ya da belediyelerimize destek vermek suretiyle bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Şehrin içindeki sanayi alanlarını şehrin dışına çıkartma projemiz var. O anlamda Eskişehir'deki hem Gündoğdu hem de Küçük Sanayi alanlarının da şehrin dışına çıkartılması ve mevcut yaklaşık 600 bin metrekarelik alanda da doğru ve yatay şehircilik anlayışıyla bu alanları şehre kazandırmak istiyoruz."