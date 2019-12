Asgari Ücrette Kim Ne İstiyor?

Türkiye’de yaklaşım 23 milyon kişi tarım dışı sektörlerde çalışıyor.Bu çalışanların yaklaşık yüzde 42’si asgari ücret ve asgari ücretin yüzde on fazlası civarında maaş alıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Özdemir, “Özellikle AKP’nin bütün milletvekillerine söylüyorum. Verdikleri 2020 lira ile onlar bir geçinsinler hele. Dört kişilik bir ailenin geçinmesi kaç para biliyor musun? 5000 lira. İnanın 800 liradan 900 liradan aşağıya kira yok. İki tane kredi kartım var, birinden çekiyorum ötekinin borcunu ödemek için yatırıyorum. Türkiye’de adalet olmayınca hukuk olmadıkça bu böyle gider. Yukarıdakiler, biz asiliz onlar vekildir. Bunu bilmiyorlar, tamam mı? Tek adam rejimi ne getirdi? Bunu getirdi bizim başımıza. Anladın mı bu sistemi. Hani her şey güzel olacaktı?” dedi.

VOA’ya Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Aslan “İşveren değil çalışanım ama benim yapmış olduğum hesaplamalarıma göre, asgari ücretin 2 bin 278 lira olması gerekiyor. Asgari ücretin 2 bin 600 ya da 2 bin 700 olduğu bizim için pozitif olmaz. Neden mi? Çünkü enflasyon tekrardan hortlayacaktır. Yani bu çok olumlu bir şey değil. Önemli olan gayrisafi milli hasılanın yükselmesi. İnsan başına ücretin, bu şekilde sen zam yap bunun bir arkası olması lazım. Olmadığı zaman enflasyon her zaman tavan yapacak. Şu an herkes ekonomimizin kötü olduğunu söylüyor. Ekonomimiz çok ama çok daha kötü olabilirdi. Ama şu an Berat Albayrak sayesinde çok iyi. Çünkü adamın yapmış olduğu hamleler çok zekice” dedi.