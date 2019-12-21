Asgari Ücrette Kim Ne İstiyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık’ta başlayan görüşmelerinin gelecek hafta sona ermesi ve Salı ya da Çarşamba günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. İşveren tarafını komisyonda teslim eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücrete %12 zam yapılarak 2 bin 262 lira olması önerisinde bulundu. Komisyonda işçi tarafının temsilcisi konumunda bulunan Türkiye’nin en kitlesel işçi konfederasyonu Türk-İş ise Cuma günü diğer işçi konfederasyonları Hak-İş ve DİSK’in de katılımıyla yaptığı toplantıda “2 bin 578 liranın altındaki ücreti kabul etmeyeceğini” duyurdu. Bu toplantıda yer alan DİSK, bu ayın başında asgari ücretin 3 bin 200 TL’ye yükseltilmesini talep etmişti. Erdoğan: “İnşallah jestimizi yaparız” Malezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise açıklanan ücret üzerinden bir artış olabileceğini dile getirdi. Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” dedi.

Türkiye’de yaklaşım 23 milyon kişi tarım dışı sektörlerde çalışıyor.Bu çalışanların yaklaşık yüzde 42’si asgari ücret ve asgari ücretin yüzde on fazlası civarında maaş alıyor. Bu nedenle Türkiye’de asgari ücret, neredeyse temel ücret olarak görülüyor ve tüm çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaş Asgari Ücrete Nasıl Bakıyor? Özel sektör çalışanı olan Ahmet Akdağ, konuşulan rakamların ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu görüşünde. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Akdağ, “Hükümet ne istiyorsa onu verecektir. Sendikalar da bunu mecburen kabul edecektir. Etmeme lüksü yok, etmezse görevden alınıyorlar. İstanbul için 3 bin lira bile az. Benim önerim, bunu öneren komisyona ceplerine 2 bin 500, 3 bin lira koyup bir ay yaşaması. Evinin kirasının olmasını, çocuklarını okutmasını, elektrik, su doğal gaz faturalarını ödemelerini isterim. Eğer kendileri de geçinebiliyorsa biz vatandaş olarak bunun üstesinden geliriz. Ki yıllardır da geliyoruz, tek temennim de o. Dünyada bütün ülkeler vatandaşı için çalışır. Ama maalesef biz devletimiz için çalışıyoruz. Devleti için çalışan tek ülke bizizdir ben başka bir ülke tanımıyorum” dedi.

Özdemir: “2 bin 20 liraya milletvekilleri geçinsin hele” Şu sıralar işsiz olduğunu söyleyen Tamer Özdemir ise milletvekillerini eleştirirken İstanbul’da 5 bin liradan daha aşağı bir gelirle geçim sağlamanın mümkün olmadığını dile getiriyor. VOA Türkçe’ye konuşan Özdemir, “Özellikle AKP’nin bütün milletvekillerine söylüyorum. Verdikleri 2020 lira ile onlar bir geçinsinler hele. Dört kişilik bir ailenin geçinmesi kaç para biliyor musun? 5000 lira. İnanın 800 liradan 900 liradan aşağıya kira yok. İki tane kredi kartım var, birinden çekiyorum ötekinin borcunu ödemek için yatırıyorum. Türkiye’de adalet olmayınca hukuk olmadıkça bu böyle gider. Yukarıdakiler, biz asiliz onlar vekildir. Bunu bilmiyorlar, tamam mı? Tek adam rejimi ne getirdi? Bunu getirdi bizim başımıza. Anladın mı bu sistemi. Hani her şey güzel olacaktı?” dedi. Aslan: “Asgari ücretin 2 bin 700 olması enflasyonu hortlatır” Bir başka özel sektör çalışanı Ali Aslan ise diğerlerinden farklı düşünüyor. Aslan’a göre, enflasyon oranın üzerinde bir asgari ücret artışı işçilerin aleyhine olacak.