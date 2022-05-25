ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı?

Asgari ücret zammının gelip gelmeyeceği gündemi meşgul ediyor. Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala vatandaşlar yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağının açıklanmasını istiyorlar. Konu ile ilgili en son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. İşte yapılan son açıklama ve asgari ücret zammına dair detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Bunu Çalışma Bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Düzenleme yapıldıktan sonra hemen bir çalışma başlamıyor. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ dedi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ‘Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor.

