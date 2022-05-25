HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı?

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı?

25.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete dair yapılan her açıklama merakla takip ediliyor. Milyonlarca kişi asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde yaptığı toplantıların ardından yeni yılda geçerli olan asgari ücret tutarını açıklıyor. Şu sıralarda sürekli 2022 asgari ücrete Temmuz zammı yapılacak mı sorusu soruluyor. İşte 2022 asgari ücrete dair detaylar!

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı?

Asgari ücret zammının gelip gelmeyeceği gündemi meşgul ediyor. Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala vatandaşlar yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağının açıklanmasını istiyorlar. Konu ile ilgili en son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. İşte yapılan son açıklama ve asgari ücret zammına dair detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Bunu Çalışma Bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Düzenleme yapıldıktan sonra hemen bir çalışma başlamıyor. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ dedi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ‘Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu Düzce'de toplantı çıkışında neye uğradığını şaşırdı! CHP liderine 'Kandil' tepkisiKılıçdaroğlu Düzce'de toplantı çıkışında neye uğradığını şaşırdı! CHP liderine 'Kandil' tepkisi
Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan yeni video...
Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.