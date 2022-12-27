Asgari ücretten sonra hesap konusuna döndü! Selen Görgüzel’den şoke eden sözler! "Bu feminizm..."

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel, kendisini ifade ederken yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Açıklaması sonrası tepki çekince özür dileyen Hamdi Alkan'ın eski karısı 2. Sayfa programında şoke eden yeni ifadelere imza attı.

Selen Görgüzel eğer hesabı ona ödeten bir sevgilisi olursa hesabı ödeyip sevgilisine de etek giydireceğini söyleyerek şoke etti. Selen Görgüzel "Hesabı öderim, eteği de giydiririm! Ben kendimi değerli buluyorum bu feminizm kadın erkek dengesini bozdu, kadının değerini yok etti. Biz de yaparız hadi bakalım futbol neden kadınlar oynamıyor?" diyerek tepki çekti.

Selen Görgüzel'ün sözlerini duyanlar "Ne saçmalıyor", "Tek vasfı Hamdi Alkan ile evlenmiş olmak", "Tepki artınca yine özür diler" yorumlarında bulundu.



